トヨタ新「ハイエース」世界初公開に大反響！ 「ついに新型が来るか」と21年ぶり“全面刷新”へ期待の声殺到！ 2つの「カクカクボディ」＆“複数のパワトレ”を想定！ 新たな商用バンに熱視線！

来場者とネット上で高まる「新型」期待の声

2025年10月29日にトヨタは、翌30日（一般公開日は31日）から東京ビッグサイト（江東区有明）で開催している「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」において、新たなコンセプトモデル「ハイエース コンセプト」を世界初公開しました。

長年にわたり商用車の代名詞として愛されてきたハイエースが、ついに次世代の姿を垣間見せた瞬間に、早速ネット上では多くの反響が集まっています。

新たなハイエースの斬新デザインに反響集まる！

ハイエースといえば、1967年の初代モデル登場以来、日本はもちろんアジアや中東、オセアニア、アフリカ、中南米など、世界中の商用シーンを支えてきたトヨタの代表的なバンです。

国内で販売されている現行型は、2004年に登場した5代目「200系」。広々とした荷室と高い耐久性、そして豊富なボディバリエーションによって、個人事業主から大企業、さらにはアウトドア愛好家にまで幅広く支持されています。

ロングボディ（標準幅・ロールーフ）やスーパーロングボディ（ワイド幅・ハイルーフ）など多彩なタイプが用意され、ユーザーの用途に応じた選択が可能なことも人気の理由の一つです。

200系は登場から20年以上が経過した現在も販売が続いており、SNSでは「そろそろ新型が見たい」「次はどんな進化を遂げるのか」と期待の声が絶えません。

一方、海外では2019年に6代目となる「300系」ハイエースが発表され、より大型化・安全性の向上を果たしました。

このモデルは日本国内でも「グランエース」として乗用タイプが、2019年12月から2024年4月まで販売されており、その高級感と広さで新たな顧客層を開拓しました。

しかし、日本市場の商用モデルとしては依然として200系が現役のまま。そんな中で登場したハイエース コンセプトは、まさに次期型を示唆する存在として注目を集めています。

今回のコンセプトは、2023年のジャパンモビリティショーで発表された電動商用バン「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」と同様の意匠を用いながらもサイズを拡大したようなモデルです。

外観は直線的なフォルムを基調とした“箱”の美学を追求。無駄を排したデザインは、機能美を極めた工業製品のような印象を与えます。

ボディは2タイプが用意され、ロールーフモデルとハイルーフモデルの2種類が展示されていました。

会場で担当者に話を聞いたところ、「具体的な寸法は非公開ですが、小さい方のロールーフモデルは現行200系と近いサイズ感。大きい方のハイルーフモデルは海外仕様の300系を意識したものです」と説明。

つまり、あらゆる市場にも対応できる柔軟な設計思想を持つことがうかがえます。

さらに注目すべきは、プラットフォームの“拡張性”です。ハイエース コンセプトは、BEV（バッテリー電気自動車）だけでなく、ガソリンやハイブリッドなど複数のパワートレインを想定して開発されているといいます。

インテリアもまた新しい方向性が示されました。ダッシュボードは同時に発表された「COMOS-X」など、トヨタが提案する“運送シリーズ”で共通するデザインが採用され、操作系を簡素化しながらも高い拡張性を確保。

デジタル化を意識したディスプレイ配置や、用途に応じてモジュールを付け替えらそうな構造など、まさに未来の仕事車といえる仕上がりです。

なお公開後、インターネット上では早くもさまざまな反響が寄せられています。「ついに来たか、新型ハイエース！」「デザインが原点回帰してて好き」「ちゃんと“ハイエース感”があるのがすごい」「これでキャンピング仕様が出たら最高」「現行200系もいいけど、そろそろ乗り換えたくなる」「仕事でも遊びでも使えそう」「価格がどうなるかだけが気になる」など、期待と興奮の入り混じったコメントが目立ちました。

次に登場する“真の新型ハイエース”がどのような形で市場に現れるのか、世界中のファンが今、固唾をのんで見守っています。