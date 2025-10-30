バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、カルビーとの初のコラボレーション商品「超合金 じゃがりこキング」の予約受付を、2025年10月23日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「魂ウェブ商店」ではじめた。発送は26年5月の予定。

じゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」に変形

ダイキャスト（亜鉛合金）などの複合素材を使用し、ロボットの重量感とメカニックとしての手触りを楽しめる「超合金」ブランドと、発売30周年のスナック菓子「じゃがりこ」がコラボレーション。

「じゃがりこ」を模したプラスチック製カップを開けると、合金素材を使用した"じゃがいもの騎士王"「じゃがりこキング」が収納されている。じゃがりこ模様の特殊な成形パーツをふんだんに使い、まるでじゃがりこがぎっしり詰まっているかのように見える。

カップから取り出すと、「じゃがりこキング」が「じゃがりこモード」で登場。「ロボットモード」へ変形し、杖と盾、マントを装着すると、全高約125ミリの「じゃがりこキング」が完成する。

価格は1万3750円（税込）。