【初心者も簡単】iPhoneやスマホの容量が足りなくなったら「 BUFFALO ポータブルSSD SDH500U3 BA」で写真や動画をバックアップしよう

動画タイトル「【初心者も簡単】iPhoneやスマホの容量が足りなくなったら『BUFFALO ポータブルSSD SDH500U3 BA』で写真や動画をバックアップしよう」では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、バッファローの新スティック型SSDの実力と使い勝手について詳しく解説した。戸田氏は「最大の特徴は、アプリがよくできていて、非常に分かりやすく、使いやすいってことですよね」と、特にアプリの操作性を高く評価した。



戸田氏はまず「スマホのストレージがパンパンだよ！写真撮りすぎた、動画撮りすぎたという皆さん、お待たせいたしました」と、スマートフォンの容量不足で困っているユーザーに向けて新モデルを紹介。今回取り上げたSSD SDH500U3BAは、USBメモリーサイズでiPhoneとAndroidスマートフォンの両方に対応しており、「スマホ買い替えなくても大丈夫だと思いますよ」と語った。



本製品の特長として、スマホとパソコン（Mac/Windows）両方で利用できる点、大容量タイプながらも500GBモデルで「写真なら16万枚、動画なら122時間保存できるということで、かなり安心な容量」と説明。また本体が軽量（12g）かつ耐衝撃性も高いこと、「本体が軽いものって、落としても壊れにくいんですよ」と耐久性も利点に挙げている。



レビューでは実際にAndroidスマートフォンと連携させ、写真のバックアップと復元を実演。「毎回刺すだけでいいんです」「誰も迷わずに初心者の方でも利用できる」と初心者向けの使いやすさを強調した。さらに「1回バックアップ撮るじゃないですか。で、写真を撮影したらまた刺すだけでいいんですよ」「閲覧をタップすると、この中身が閲覧できます」とリアルなユーザー体験も交えて紹介した。



注意点については、「途中でやめたくなっても、一時停止がありますから、停止してから抜きましょう」と安全な使用法にも言及。加えて、データの二重化やパソコン併用での保管も勧めつつ、「もし容量が足りなければ1TBモデルや2TBモデルもあります」とユーザーの使用スタイルに応じた選択肢を提案した。



動画の最後には「戸田さん、スマホの容量足りないんだけど、SSD何買えばいいのって相談されたら、これ紹介します。だって、簡単で手軽で早いんですもの」と自信を持って本製品を推薦。そして独自に「今回の点数評価は78点！スペックが高くて値段が安いもの、僕大好きなんですが、やっぱり使い勝手も重要だなと再認識した良い製品です」と高評価を下した。



締めくくりには「写真や動画はクラウド保存も手段ですが、月額料金不要の買い切りSSDを選ぶのもおすすめ」とまとめ、「動画を見ていただいて、ありがとうございました」と感謝の言葉とともに動画を結んだ。