山一電機<6941.T>が５連騰で新値街道をまい進している。上げ足の強さも目立ち、きょうの高値４４０５円まで５営業日で７００円を超える上昇で２０％も水準を切り上げた。テキストから動画へと生成ＡＩ市場が加速的に広がりを見せているが、一方ではＡＩが自律的な判断で動くＡＩエージェントなどもマーケットの視線が向かっている。こうしたＡＩ技術をロボティクス分野と融合して現実空間に取り込んでいこうとする「フィジカルＡＩ」という概念に世界のビッグテックが食指を動かしている。今月８日、ソフトバンクグループ<9984.T>がスイスの重電大手ＡＢＢからロボット事業を買収することを発表したが、これはフィジカルＡＩの開発に向けた布石として注目されている。山一電機は半導体検査用やコネクター・実装用として使うＩＣソケットで世界シェア約４０％を有するグローバルニッチトップだが、フィジカルＡＩの市場が立ち上がれば、ロボット向けコネクターソリューションで活躍が期待されている。投資指標面でもＰＥＲ１５倍弱にとどまり、ハイテク系成長株としては割安感が強く、一段の上値余地が意識されている。



