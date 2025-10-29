ＪＲ東海<9022.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆８６５０億円から１兆９３７０億円（前期比５．７％増）へ、営業利益を６６７０億円から７４６０億円（同６．１％増）へ、純利益を４２３０億円から４８００億円（同４．７％増）へ上方修正した。



上期において、東海道新幹線・在来線ともに利用が好調に推移し運輸収入が過去最大となったほか、グループ会社の売り上げも増加するなど、上期業績が好調に推移したことが要因。その上期決算は、売上高９８２２億２００万円（前年同期比１２．４％増）、営業利益４５４０億５１００万円（同２４．３％増）、純利益２９８１億１６００万円（同２７．６％増）だった。



同時に、４月３０日に発表した自社株買いについて、取得枠の上限を４５００万株、または１０００億円から、４８００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．９５％）、または１１００億円に引き上げた。取得期間は来年２月２７日までで、上期決算を踏まえ、株主還元の一層の充実と資本効率の向上を図るのが狙いとしている。なお、取得した全自社株は２６年３月１８日付で消却する。



また、現在工事を進めているリニア中央新幹線の東京・品川・名古屋間の総工事費について、従来計画の７兆４００億円から１１兆円になりそうだと発表した。鋼材やコンクリートをはじめとする物価高騰の影響や難工事への対応、仕様の深度化などを織り込んだとしている。



出所：MINKABU PRESS