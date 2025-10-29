「アラジン」ブランドのストーブおよび家電などを手がける日本エー・アイ・シー（兵庫県加西市）は、「アラジン グラファイトトースター（1枚焼き）」を、2025年10月24日に全国の家電量販店および百貨店、インターネット通販などで発売。

山型食パンがちょうど1枚入るサイズ

わずか0.2秒で発熱し、高温で一気に焼き上げる「グラファイトヒータ」を搭載した「グラファイトトースター」シリーズから、山型食パンがちょうど1枚入るサイズの1枚焼きモデルが登場する。

コンパクトながら、アラジンの特長の"外はカリッと、中はモチモチ"のトーストを実現。ワンルームやカウンターキッチンなど限られたスペースにも設置できる。

焼き網は取り外しが可能で、扉が大きく開くため中まで手が届きやすく、隅々まで手入れがしやすい。

デザイン面では、背面にブランドの象徴「ランプマーク」を施したほか、ツマミ部分はゴールドとシルバーの2種類を用意する。

カラーはグリーン、ホワイトの2色。

市場想定価格は、ミニグリルパンとレシピが付属する「CAT-G8A」が1万5180円前後（税込）、トレイのみ付属の「AET-G8A」が1万4080円前後（同）。