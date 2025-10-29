±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡ãËÉÉ÷Îë¡ä¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯±ÇÁü¸ø³«¡ª
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡¢¼ç±é¡¦¿å¾å¹±»Ê¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡ÊBE¡§FIRST¡Ë¤é¡ãËÉÉ÷Îë¡ä¤Î1Ç¯À¸¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2022¡×¼õ¾Þ¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎTV ¥¢¥Ë¥á²½¤ò²Ì¤¿¤·³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢25Ç¯4·î´ü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡£
ÉñÂæ²½¡¢¥²¡¼¥à²½¤È¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤òÂ³¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£ºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËÜºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ª
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡Ù¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÀÄ½Õ±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Çë¸¶·òÂÀÏº¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¯ÃÓÍÎÍ¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç±é¡¦¿å¾å¹±»Ê¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡ÊBE¡§FIRST¡Ë¤é¡ãËÉÉ÷Îë¡ä¤Î1Ç¯À¸¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤Ë¤è¤ë ¡É¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯±ÇÁü¡É ¤¬¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´ÊÔ²Æì¥í¥±¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÏÆ±¤¸½ÉÇñ¾ì½ê¤Ç¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢å«¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤éÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤´Ø·¸À¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¾Ð¤¤¤ÈÇ®µ¤¤ËËþ¤Á¤¿É¬¸«±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚ¡Ê¤µ¤¯¤é¤Ï¤ë¤«¡ËÌò¤Î¿å¾å¡¢ÜÀ°æ½©É§¡Ê¤Ë¤ì¤¤¤¢¤¤Ò¤³¡ËÌò¤ÎÌÚ¸Í¡¢ÁÉÛÄÈ»Èô¡Ê¤¹¤ª¤¦¤Ï¤ä¤È¡ËÌò¤Î¹Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿ù²¼µþÂÀÏºÌò¤ÎJUNON¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·àÃæ°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ½¸·ë¡£¸¶ºî¤Ø¤Î°¦¤ä»£±ÆÈëÏÃ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²Æì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¹Ë¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÁÉÛÄ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î´¶·ã¤ò¸ì¤ê¡¢JUNON¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç¿ù²¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½éÄ©Àï¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£¿å¾å¤Ï¡ÖÆó¼¡¸µ¤ò»°¼¡¸µ¤Ç¤É¤¦ºÆ¸½¤¹¤ë¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï ¡É·ý¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¡É ³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤ê¡¢ÌÚ¸Í¤Ï¡ÖÜÀ°æ¤ÏÎÏ¤Ï¼å¤¤¤Û¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹Ë¤ÏÂ¨Åú¤Ç¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Ä¶³Ú¤·¤ß¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¿å¾å¤Ï ¡Éºù¤ÎÈ±·¿¡É ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö2½µ´Ö¤Ë1²ó¥Ö¥ê¡¼¥Á¤«ÇòÀ÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌÚ¸Í¤Ï¡ÖËÉÉ÷Îë¤È»â»ÒÆ¬Ï¢¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î ¡É¤Ö¤Ä¤«¤êÊý¤Î°ã¤¤¡É ¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¸½¾ì¤Î²¹ÅÙ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æì¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¹Ë¡õJUNON¤¬³¤¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÌÚ¸Í¤Î ¡É¿åÂ²´Û¤Ç¤Î°Õ³°¤ÊÇã¤¤Êª¡É ¥È¡¼¥¯¤ÇÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ë°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢JUNON¤Î²óÅú¤Ë¼ç±é¡¦¿å¾å¤¬¡Ö¹ç³Ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£²Ì¤¿¤·¤ÆJUNON¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤«¡ª¡©¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤¬²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¼ÀÉ÷ÅÜÞ¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
