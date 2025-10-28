Çä¤é¤Ê¤¤É´²ßÅ¹¡É´Ý°ævs¡È²¦Æ»¡É¤Î»°±Û°ËÀªÃ°¡¢Çä¾å2ÇÜ¤Ç¤âÍø±×¸úÎ¨¤ÇÎô¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ô»ú¤Ç¸ì¤ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Û¥ó¥Í¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¾ï¼±Êø²õ¡ÛÇä¤é¤º¤Ë²Ô¤°´Ý°æ¤ÎÀïÎ¬vs²¦Æ»¤ò¶Ë¤á¤ë»°±Û°ËÀªÃ°¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£É´²ßÅ¹¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ý°æ¤È»°±Û°ËÀªÃ°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤½¤Î¼ý±×¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤ò¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢Î¾¼Ò¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¤Î°ã¤¤¤òÄó¼¨¡£2025Ç¯3·î´ü·è»»¤ÎÇä¾åÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤¬5,555²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´Ý°æ¤Ï2,543²¯±ß¤È¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×¸úÎ¨¤ò¼¨¤¹ROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢´Ý°æ¤¬10.6%¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤Ï8.8%¤È¡¢Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎµÕÅ¾·à¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£´Ý°æ¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Ö¥â¥Î¤òÇä¤é¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡×ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂÎ¸³·¿¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÊªÈÎ¤«¤éÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤È¶âÍ»»ö¶È¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ý±×¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ö¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥É¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶âÍ»»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬87%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÁÆÍø±×Î¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä´Ý°æ¤Ï¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶âÍ»¶È¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÆ°²è¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤Ï¡Ö»ÅÆþ¤ì¤ÆÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦É´²ßÅ¹¤Î²¦Æ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤¬EC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±¼Ò¤ÏÉÙÍµÁØ¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤ê¡¢¹â³Û¾¦ºà¤ÎÈÎÇä¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤âÌó60%¤È¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢´Ý°æ¤ò¡ÖÂß¤·¤Æ²Ô¤°¡×¶âÍ»¥â¥Ç¥ë¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤ò¡ÖÇä¤Ã¤Æ²Ô¤°¡×²¦Æ»¥â¥Ç¥ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢Æ±¤¸É´²ßÅ¹¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë2¼Ò¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
·Ð±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£ Ê´¾þ·è»»¤äÅÝ»º·à¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤ÎÎò»Ë¤òÂêºà¤Ë¡¢¡È·Ð±Ä¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶µÍÜ¤ò¡¢ÌÌÇò¤¯³Ø¤Ù¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£