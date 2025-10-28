¡Ú¹âÄ» ÅÔ¡Û¡Ö17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÎÀ¸¼ó¤¬¡Ä¡×ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å¶õÁ°¤Î»Ä¹ó¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö»à¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£»ö¸Î¤ä»ö·ï¤Î¸½¾ì¤Ë¥«¥á¥é¤¬¸þ¤«¤¤¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤ËÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
1965Ç¯5·î9Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡¡Âè°ìÉô¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¨¡¨¡Æî¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦ËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤è¤ëÆâÊ¶¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö²ðÆþ¨¡¨¡¤ò¼èºà¤·¤¿ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î¼ó¤¬»Â¤êÍî¤È¤µ¤ì¡¢Êü¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê±ÇÁü¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å¶õÁ°¤Î»Ä¹ó¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î²ðÆþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊüÁ÷Ãæ»ß»ö·ï¡¢Åö»þ¤ÎÆâÉô»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¤½¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¡×¼èºà¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤ÏËÜË®½é¤ÎÌ±Êü¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢1962Ç¯¤«¤é68Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚÍË21»þ45Ê¬¤«¤é¤Î30Ê¬ÏÈ¤¬Âè1´ü¡¢64Ç¯°Ê¹ß¤ÎÂè2´ü¤ÏÆüÍËÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤Î¿ä°Ü¤ò·Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢66Ç¯¤«¤é68Ç¯¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÏÌÚÍË22»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ä¹´ü¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ÈÀ©ºî¼Ô¤Î¼çÂÎÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤¿¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤ºîÉ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îµí»³½ã°ì¤ÏÀ¯¼£Éôµ¼Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡£µí»³¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤±Ô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÂçÅç½í¤Î¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¹Ä·³¡×¡Ê63Ç¯8·î16ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÏºßÆü´Ú¹ñ¿Í¤Î½ýáØ·³¿Í¤òÈï¼ÌÂÎ¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÉÔ¾òÍý¤ò¾×¤¡¢É¾È½¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µÏ¿±Ç²èÈª¤ÎÀ¾ÈøÁ±²ð¤Ë¤è¤ë¡ÖÏ·¿Í¤ÈÂë¡×¡Ê62Ç¯1·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥Æ¥ì¥Ó±Ç²èÉôÌç¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢ÈÖÁÈ£´Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¡£1964Ç¯8·î¤Î¥È¥ó¥¥óÏÑ»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬ËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤ò³«»Ï¤·¡¢º´Æ£±ÉºîÆâ³Õ¤â¤½¤ì¤ò»Ù±ç¡£¹ñÆâ¤ÎÈ¿Àï±¿Æ°¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆî¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¼óÅÔ¥µ¥¤¥´¥ó¤ËÆÃÇÉ°÷¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ÷¿¿¤ÎÀï¾ì¥ë¥Ý¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤â¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î¼èºà¤ò·èÄê¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îµí»³¤ÏÂçÅç½í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¼Â¸½¤»¤º¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚµ×Íº¡¢¿¹ÀµÇî¤ÎÎ¾Ì¾¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¡£¤«¤¯¤·¤Æµí»³¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¿¹¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÌÚÂ¼ÌÀ¤ò¤Õ¤¯¤á¤¿4Ì¾¤¬65Ç¯2·î²¼½Ü¡¢¥µ¥¤¥´¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤äÊüÁ÷É¾ÏÀ²È¡¦ÎëÌÚ²Å°ì¤ÎÃø½ñ¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥Èµí»³½ã°ì¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃË»Ò°ìÀ¸¤Î»Å»ö¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼èºàÈÉ¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¥«¥á¥é¥Þ¥ó2Ì¾¤ò²Ã¤¨¤¿6Ì¾¤ò3ÈÉ¤ËÊÔÀ®¤·¡¢Æî¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâ¤ÎÂèÆóÃæÂâÄ¹¡Ö¥°¥¨¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥¤Âç°Ó¡×¤ËÌ©Ãå¡£µí»³¤Ï5Æü¤Û¤É¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¸Û¤ï¤ì¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÐÀîÊ¸ÍÎ¡¢¤ª¤è¤½50Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼èºà¤ÇÆî¥Ù¥È¥Ê¥à²òÊüÌ±Â²ÀïÀþ¤Î¥²¥ê¥é¡ÊÄÌ¾Î¥Ù¥È¥³¥ó¡ËÁÝÈ²¤ËÆ±¹Ô¡¢¸«¤»¤·¤á¤Î²×Îõ¤Ê¹éÌä¤äÂ¼¤Î¾Æ¤Æ¤¤Á¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¼ý¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö»¦¿Í¹Ô°Ù¡×¤ò¤â»£±Æ¤·¤¿¡£
¥°¥¨¥óÇÛ²¼¤ÎÆî¥Ù¥È¥Ê¥àÊ¼¤¬½Æ¤ÎÂæºÂ¤Ç¾¯Ç¯¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¡¢½Æ·õ¤Ç¼ó¤ò»Â¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆ»¤ËÊü¤êÅê¤²¤ë¨¡¨¡¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éË¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ç»£±Æ¤·¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¼ó¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò¤âÂª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÀÐÀî¤ÎÃø½ñ¡ØÀï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¤ä¡Ø¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤È»ä¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎµÏ¿¤·¤¿Àï¾ì¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¹ñ¤Î¼ÔÆ±»Î¤¬»¦¤·¹ç¤¦¶¸µ¤¤Î¸½¼Â¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤âÆî¥Ù¥È¥Ê¥à·³¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ½Æ·âÀï¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥Ù¥È¥³¥óµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÌ¿¸ð¤¤¤¹¤ëÇÀÌ±¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Þ¤ÇÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼èºàÈÉ¤ÎÌÜ¡×¤òÄÌ¤·¤¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
µ¢¹ñ¤¹¤ë¤äÊÔ½¸³«»Ï¡£¼èºàÈÉ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î»£±Æµ¡ºà¤Ï16¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤Î¤Ç²»À¼¤òÆ±»þ¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë²ñÏÃ¤ä¾õ¶·²»¤Ï¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÖºÆ¸½¡×¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥°¥¨¥óÂç°Ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¾ï¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö»ä¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤¿¼êË¡¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îµí»³½ã°ì¤Ë¤è¤ë°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼èºàÈÉ¤ÎÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¼ç´Ñ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤é¤·¤¤¹½À®¤À¡£
¡Ö»ä¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢·àÃÄÌ±éº¤ÎÎëÌÚ¿ðÊæ¡£¼ÂÄ¾¤ÊÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌò¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦º¸ÇÉ¤Î¿··àÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤òÅö»þ¤Î¹½À®ÂæËÜ¤«¤é°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥°¥¨¥óÂç°Ó¡¢º£¡¢¾¯Ç¯¤ÎÊ¢¤ò¤µ¤¡¢ÆâÂ¡¤ò¤¨¤°¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÊ¼»Î¤â¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤â¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¿¤ÎÆ·¤Ï²¿¸Î¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤«¡£ÍîÆü¤ÎÇ¡¤¯µ±¤¯¤Î¤«¡£
¡Ê¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡¡Âè°ìÉô¡×¹½À®ÂæËÜ¡Ë
ÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤ÏÀµµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀïÁè¤Ë¾¡¤ÄÍ£°ì¤ÎÆ»¡¢¤½¤ì¤ÏÌ±½°¤òÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÇÄÏ¤à¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡¢¥°¥¨¥óÂç°Ó¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡¡Âè°ìÉô¡×¹½À®ÂæËÜ¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ»°Éôºî¤¬´°À®¤·¡¢Âè°ìÉôÊüÁ÷Á°¤Î5·î3Æü¡¢µí»³¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ÎÍ¼±¼Ô¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»î¼Ì²ñ¤ò³«ºÅ¡£¼ó»Â¤ê¡¢À¸¼ó¡¢¹éÌä¤Ê¤É¤Î»Ä¹ó¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¼¤ÒÊüÁ÷¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç°ìÃ×¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´´Éô¤â°ÂÅÈ¤Î¤¦¤¨5·î9Æü¤ÎOA¤ËÎ×¤ó¤À¡£
ÆüÍËÌë10»þ15Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÊüÁ÷¨¡¨¡¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡¡Âè°ìÉô¡×¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¶É¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢¿·Ê¹¤ÎÅê½ñÍó¤âÆø¤ï¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Î»ÄµÔÀ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Î»¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÅê½ñ¤Î°ìÉô¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤³¤ÎÀµ»ë¤Ë¤¿¤¨¤Ê¤¤²èÌÌ¤ò¡¢¤½¤ì¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ë»ÄµÔ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¸«¤Ä¤á¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¾¯¤·¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÊËèÆü¿·Ê¹1965Ç¯5·î12ÆüÄ«´©¡Ë
»ä¤ÏÅÜ¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£ÈóÀïÆ®°÷¤Ç¤¢¤ëÇÀÌ±¤Î»Ø¤òÀÚ¤ê¡ÊÃæÎ¬¡Ë¾¯Ç¯¤ò»´»¦¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀµµÁ¤ÎÀï¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊËèÆü¿·Ê¹1965Ç¯5·î13ÆüÍ¼´©¡Ë
¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢Èþ²½¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÀïµ¤â¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤¯¤é¤Ù¡¢ÀïÁè¤Î¤¢¤¯¤Ê¤»Ä¹ó¤µ¡¢Èó¾ð¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢°Û¿§¤Î¤Ç¤¤Ð¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹1965Ç¯5·î14ÆüÄ«´©¡Ë
¤³¤Îµ®½Å¤ÊµÏ¿¤ò¤¢¤¨¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÀÖÍç¡¹¤Ê»Ñ¤òË½Ïª¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î±ÑÃÇ¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹1965Ç¯5·î14ÆüÄ«´©¡Ë
À¯ÉÜ¹â´±¤Î²ðÆþ¡¢×ÖÅÙ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¡×
¤È¤³¤í¤¬ÊüÁ÷ÍâÆü¤Î5·î10ÆüÌë¡¢º´Æ£±ÉºîÆâ³Õ¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜÅÐÈþ»°Ïº¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿åçÐ¼·Ïº¼ÒÄ¹¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÃÌÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
»ä¤ÏÌäÂê¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸«¤¿ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡È»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡É¡Èµ¤»ý¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÈÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ãã¤Î´Ö¤ËÆþ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤à¤´¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¤¡¢À¶¿åÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Ë¡È¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡É¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÊËèÆü¿·Ê¹1965Ç¯5·î18ÆüÍ¼´©¡Ë
¶¶ËÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°ì¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¡×¤È¤·¤ÆÏ¢Íí¤·¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÃÆ°µ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹Êó°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐºö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë´±Ë¼Ä¹´±¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
Íâ11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×¤ÎÂèÆóÉô¤ÈÂè»°Éô¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Ä¾¸å¤Ë¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£13Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè°ìÉô¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢14Æü¤Ë¤ÏºÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿ÂèÆóÉô¤Î¤ªÂ¢Æþ¤ê¤¬¡Ê¤¤¤Á¤ª¤¦¾åÁØÉô¤Î»î¼Ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡Ë³ÎÄê¤¹¤ë¡£
À¯¼£Åª¤Ê°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶É¤Î¼«¼çÈ½ÃÇ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷Ãæ»ß¤ò·è¤á¤¿·úÁ°¤À¡£¤·¤«¤·¡¢À¯¸¢¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÊÔÀ®¶ÉÄ¹¡¦²ÃÅÐÀî¹¬ÂÀÏº¤â¸åÇ¯¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î40Ç¯¡Ù¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹·ÝÇ½ÉôÊÔ¡¿NHK½ÐÈÇ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð»Ä¹ó¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÄÌÄì¤ËÎ®¤ì¤ë¡ÖÈ¿ÊÆ»×ÁÛ¡×¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥Ç¥£¥¢Áí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÊÔÃø¡ØÊüÁ÷Ãæ»ß»ö·ï50Ç¯¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ï²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òµñ¤ó¤À¤«¡Ù¡Ê²ÖÅÁ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ö»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹³µÄ¤¬¤¢¤ê¡¢Æî¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜÂç»È´Û¤«¤é¤â³°Ì³¾Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿½¤·Æþ¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦Ì±ÊüÏ«Ï¢Ãæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¼Ò²ñÉô¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡¡ÂèÆóÉô¡×ÊüÁ÷Ãæ»ß¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¹³µÄ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÊóÆ»¤ÈÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¶É¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºº´Æ£±ÉºîÆâ³Õ¤ÎÀ¯¼£Åª²ðÆþ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£
5·î27Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×ÊüÁ÷Ãæ»ß¤Ë¤¤¤¿¤ë·Ð²á¡Ù¤È¤¤¤¦¾®ºý»Ò¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¿·Ê¹³Æ»æ¤¬±þ±ç¡£ÊüÁ÷ºÆ³«¤òË¾¤àÅÅÏÃ¤äÅê½ñ¤âÁê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢·èÄê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸¸¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µí»³½ã°ì¤é¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÊüÁ÷¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£°ì¼ÒÄó¶¡¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥¬¥¹¤â¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ù±ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ê¤éÈÖÁÈ¤´¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥«¥á¥é¤Ï·è¤·¤ÆÃæÎ©À¤Ê¤É¤Ï»ý¤Á¤¨¤º¡¢¾ï¤Ë²Ã³²¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
1971Ç¯5·î¡¢À©ºî¶É¼¡Ä¹¤Ë½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤¿µí»³½ã°ì¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¤Î¡Ö±ÇÁüµÏ¿¤Î¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò¼Â¸½¡£¡ØÀ¤³¦»Ä¹óÊª¸ì¡Ù¤Î¥°¥¡¥ë¥Æ¥£¥¨¥í¡¦¥ä¥³¥Ú¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ïµí»³¤ÈÂçÅç½í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥á¥é¤Ï·è¤·¤ÆÃæÎ©À¤Ê¤É¤Ï»ý¤Á¤¨¤º¡¢¾ï¤Ë²Ã³²¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂçÅç¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µí»³¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×¤ÎÁí½¸ÊÔ¤ò¾å±Ç¡£¼ó»Â¤ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢50Ê¬¤ÎºÆÊÔ½¸ÈÇ¤È¤·¤ÆÉõ°õºîÉÊ¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤â½¤Àµ¡¢¸¶Âê¤Ë¡ÖÆî¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖÆî¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ï1995Ç¯6·î¤ËNHK±ÒÀ±Âè2¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊBS2¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ãæ»ß»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¡£°Ê¹ß¤â±Ç²èº×¤Ê¤É¤Ç¾å±Ç¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ÉÍý¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿µí»³¤À¤¬¡Ö¸½¾ì¡×¤òÁª¤ó¤ÇÂà¼Ò¡¢1972Ç¯¤ËÆüËÜ±ÇÁüµÏ¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¡Ø¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À¤³¦Î¹¹Ô¡Ù¡ØÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¡Ù¤Ê¤É¤Î³¤³°¥í¥±ÈÖÁÈ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡¢1997Ç¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡ÊµýÇ¯67¡Ë¡£ÈÕÇ¯¤â¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×ÊüÁ÷Ãæ»ß»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿Í¤Î»Î´±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àï¾ì¤¬ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤ò¶§Ë½¤ÊÌî½Ã¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ÀïÁè¤Î¶¸µ¤¤ÈÈá»´¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿ÀïÊ¿ÏÂ¡áÈ¿ÊÆ¤È¤¤¤¦Ã»ÍíÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹1993Ç¯1·î5ÆüÍ¼´©¡Ë
¼ó»Â¤ê¤ÈÀ¸¼ó¤ÎÊüÁ÷¤ËÂÐ¤·¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö»¿¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤Î¹½À®ºî²È¡¦Ááºä¶Ç¤Ïµí»³¤Ë¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤Ê¤¼Ê¼»Î¤òÀ©»ß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¹³µÄ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÎ¥Ã¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥ä¥³¥Ú¥Ã¥Æ¥£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Î°æ½Ð¾¼¤â¹½À®ºî²È¤È¤·¤Æ¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥«¥á¥é¤ò¼ê¤ËÀ¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¡Ø·ì¤ÈÎÞ¤ÈÊè¾ì¡Ù¡Ø»Ä¹ó¿Í¶ôÂçÎ¦¡Ù¡Ø¼ÂÏ¿¡¦¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè»ÄµÔ»Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤¯¤À¤ó¤Î¼ó»Â¤ê¥·¡¼¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤È¹ë¸ì¤¹¤ëµ»ö¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼èºàÈÉ¤Î¤Ê¤«¤Ë°æ½Ð¤ÎÌ¾¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¨¡¨¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÀÐÀîÊ¸ÍÎ¤Ï¸åÇ¯¡¢¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥Èµí»³½ã°ì¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÊÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í´Ö¤Î°Â¤Ã¤Ý¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡×¤ÈÁáºä¤Î¹³µÄ¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥°¥¨¥óÂç°Ó¡¢»¦¤·¹ç¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆüËÜ¤Ë½»¤à»ä¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¿¤òÀÕ¤á¤ë²¿°ì¤Ä¤Î¸¢Íø¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Í³¤Ë¤·¤í¡¢³×Ì¿¤Ë¤·¤í¡¢Î®·ì¤òÆ»¶ñ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¥°¥¨¥óÂç°Ó¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¤ß¤òµá¤á¤ë°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î´ê¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡¡ÂèÆóÉô¡×¹½À®ÂæËÜ¤è¤ê¡Ë
»Ä¹ó¤Ê¤Î¤ÏÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀïÁè¤Ê¤Î¤«¡£¾®ºý»Ò¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó·à¾ì¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÂçÂâÀïµ¡×ÊüÁ÷Ãæ»ß¤Ë¤¤¤¿¤ë·Ð²á¡Ù¤Î1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Ï¥°¥¨¥óÂç°Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÄµÔ±ÇÁü¤³¤½Ëõ»¦¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆÊÔ½¸ÈÇ¤Î¡ÖÆî¥Ù¥È¥Ê¥à³¤Ê¼ÂçÂâÀïµ¡×¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â´Õ¾Þ¤Îµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÉü³è·à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
