お笑い芸人の小籔千豊（52）が6日、都内で行われた有料配信プラットフォーム『DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）』の生配信「LIVE＋」公開収録に出演。ダウンタウンの大晦日特番『絶対に笑ってはいけない』シリーズ（日本テレビ系）での伝説の裏話を披露。大御所俳優の故・梅宮辰夫さんに全力ビンタを放った際のエピソードと、その後の梅宮さんの器の大きすぎる対応を明かした。【写真】トーク後にラーメンを仲良くすする松本人