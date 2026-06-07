日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）が７日の放送で、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。７９歳のベテランメンバー・三遊亭小遊三は、持ち前のボケ回答で喜びを表現した。ＳＮＳを中心に騒がれていた笑点の「重大発表」は、世界記録だった。「笑点」に出演して４０年以上の小遊三は「青天の霹靂（へきれき）っていうのは、こういうことかなと。予想もしてい