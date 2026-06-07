日本テレビ系名物演芸番組「笑点」（日曜午後5時半）が、7日放送され、同日の放送で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は番組放送開始からちょうど60年にあたる、2026年5月15日となった。番組内では、「60年ずっと同じやり方で大喜利し続けた番組」として、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長の三遊亭好楽（79）へ認定証が手渡され、会場は拍