Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが、7月期よりドラマ『一次元の挿し木』主演を務めることが発表されました。作中で「息を呑むほどの美青年」と描写される七瀬悠に抜擢。SNSでは「ぴったりかも」「ずっとお顔が美しい」「なんで老けないの!?」などの声があがっていました。ドラマ主演以外にも5月にはソロアーティストとしてアルバムを発表し、6月からはソロドームツアーやアジアツアーを控える山田さん。バラエティでも『スクール