この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイカツ系YouTuberのネコ山氏が、自身のチャンネルで公開された「超重要ﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺ 11月ポイ活ルーティン 攻略開始せよ」動画内で、11月に取り組むべきポイカツ（ポイント活動）のスケジュールや注意点について詳しく解説した。ネコ山氏は冒頭から「忙しい、忙しい、忙しい。月の始めは忙しいっすよ」と共感を示したうえで、「特に入門者の方、忘れてるやつ結構あると思うんですよ。思い出してくださいよ。ポイカツ失敗するのってね、作業忘れが一番多いんですよ」と、“作業忘れ”が失敗の要因であることを強調した。



動画では、クレジットカードの積立投資を活用した各証券会社（楽天証券、SBI証券、マネックス証券、イースマ証券など）での「即売り」や「ゆっくり売り」手法のスケジュールについても丁寧に解説。「クレカのポイントも欲しいんすけど、値上がる益も欲しいんすよ。下がったらガチホするんでね、リスクはちょっとあるんすけどね」と自身のスタンスも交えつつ、「産業全部公開してるんでね、再現性は高いっすよ。一緒に資産形成頑張りましょう」と視聴者に呼びかけた。



さらに動画中盤では、1万円振込ごとにポイントがもらえる銀行のキャンペーンや、月末に忘れずにやるべきチャージ、積立のスケジュール、手動認証が必要な銀行の使い方など、初心者でも実践しやすい攻略法を次々紹介。「忘れるとポイントつかないっすよ。カレンダー使う人はね、僕のポイカツ内容の一番上にリンク貼ってあります」と、“リマインド”の大切さにも触れた。



コメントで寄せられた疑問にも「スマホ認証サービス、メニューからいけますよ。僕もそーっと探しましたよ」と親身に回答。また、コメント欄の管理についても「僕ね、コメントの管理してないんですよ。全部YouTubeに任せてるんですよ」と率直な姿勢を示した。



エンディングでは「長期間にわたるポイカツ多いじゃないですか。忘れるのも狙ってるような感じですよね。僕らも確実にこなしていきましょう」と視聴者へ再度の注意喚起を行い、「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と締めくくった。ネコ山氏流の“作業忘れ防止策”で、11月も賢くポイカツを続けるコツが詰まった動画内容となっている。