¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Îà¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æá Æü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤ËÅÜ¤ê½¼Ëþ¡Ö¿Í¸¢¤ò·Ú»ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¸«¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡Ê²ò»¶¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤â£²£·Æü¤Ë¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹ñÊ¬Â¦¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤¬²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆ±¶É·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ñÊ¬¤¬µá¤á¤ë¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÏÈó¸øÉ½¤ÎÊý¿Ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï£²£³Æü¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Æü¥Æ¥ì¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÂÐ³°Åª¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°úÀè¤é¤Ø¤Î¼Õºá¤äÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ë¶¨µÄ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¹ñÊ¬Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Ê¤É¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤«¤é¤â²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×¤Î»ÑÀª¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÉÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¥Æ¥ì¤¬¿Í¸¢¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ÈÀ¤´Ö¤Ë¸«¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤Ï¤½¤Î¼êÂ³¤¤ÇàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤â¡¢Æ±¼Ò¤Î³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤éÍ¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤ÎºÇ½ª°Õ¸«½ñ¡Ê£¹·î£±£·ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤ò½ä¤ë¼êÂ³¤¤ÏÅ¬Àµ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤¬¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤òÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤â¹Í¤¨¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿à²¹¾ðá¤â¤¢¤ë¤È¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÆü¥Æ¥ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤ÏºÇÍ¥Àè¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾ðÊó¸ø³«¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë·Ð°Þ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ²á¤®¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤À¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¸å¤âÏ¢Íí¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏµñÀä¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£