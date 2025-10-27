この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【解禁】新型デリカD:5 ビッグマイチェン情報まとめ／オーバーフェンダー・8インチ液晶・リアデザイン刷新」と題した最新動画で、デリカ乗りYouTuber・ばもさんが2025年モデルのデリカD:5大幅マイナーチェンジの注目ポイントを詳細に語った。そのユーザー目線ならではの鋭い分析に、デリカファンからも多くの共感の声が寄せられている。



動画冒頭、ばもさんは「今回はマイナーチェンジで大きな違いはないと思っていたけど、思ったよりもかっこよくなるかもしれませんね」と率直な期待感を語る。最大のサプライズは「純正でオーバーフェンダーが付く」という点だ。「今まで社外品だったものが純正で装着できるのは嬉しいし、グレードによるかもだけど、かっこいい！」と喜びを隠さない。また、「ホイールもブラックの部分が増えてタイヤとの境目がなくなる感じがカッコいい」とデザイン刷新にも着目。



内装に関しても、ばもさんは「ディスプレイがアウトランダーの流用かと思っていたが、デリカ専用に開発されたのは驚き」と三菱の本気度を高く評価。「唯一無二感があるし、これなら魅力がさらに高まる」と語る一方、「（針メーター派だったけど）こういうのもいいかもしれないと思い始めた」と心境の変化も明かした。



走行性能面でも、「SAWC（車両運動統合制御システム）」が導入されることで「ミニバンなのにドリフト気分も味わえちゃう！？走破性は更に上がりそう」と新機能への期待が高まる様子。また足回り含め多くの改善点に言及し、「三菱さんすげー気合入ってる！デリカは月間2000台売れてるが、他社にはない“デリカ専用設計”にこだわる姿勢が伝わってくる」と熱く語った。



ただし、ばもさんは「残念ポイント」として「ウインカーがLED化されていない」点は惜しいとも指摘。「LEDウインカーは社外で付けると面倒だし、純正で対応してほしかった」と本音を漏らす場面も。一方で、「リアバンパーやエンブレム位置、シルバーガーニッシュなど細かい点で洗練されたデザインになった」とその“進化”には満足げだ。



価格については「451万円と高級車寄りになってしまうが、全体的に値段が上がる中で500万円以下で買えるのは素晴らしい」としつつ、「まぁ今はお金がないから買い替えられないけど」と庶民派な一面も見せる。



動画の最後には「オーバーフェンダーはかっこいい。メーターパネルも独自設計。SAWCで走破性もアップ。お金があれば今すぐ買い替えたい！」と熱意たっぷりにまとめ、「コメントを通じて視聴者みんなでデリカを盛り上げていきたい」と締めくくった。今後もユーザー目線での本音レビューに目が離せなそうだ。