ドリームインキュベータ<4310.T>が大幅高で５日ぶりに反発している。午前１０時ごろ、電通グループ<4324.T>傘下の電通と共同で、インド市場に特化した市場進出・新規事業支援ソリューションの提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



今回提供が開始される「Ｇｏ－ｔｏ－Ｉｎｄｉａ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ」は、急成長するインド市場で「選ばれる」ブランドの創出やビジネスプロデュースを支援するグロース型コンサルティングソリューション。ＶＣ（ベンチャーキャピタル）投資で培ったインドビジネスの現場感を基盤に、現地でのビジネスプロデュースを得意とする戦略コンサルティングファームのドリームＩと、インドの社会・文化や生活者のことを理解し、現地での豊富なマーケティング・コミュニケーションの実績を有する電通の強みを融合することで、戦略立案から実行支援までを一気通貫で提供し、クライアントのインド市場進出や現地での新規事業創出をワンストップで支援する。



