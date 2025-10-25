男性にベッタベタになつく子猫の姿が「可愛すぎる」と話題に。まるで恋人同士のようにピッタリくっつく様子に、「羨ましい」「すごい気に入られてる！」といった声が寄せられています。

投稿は記事執筆時点で8.1万再生を突破。癒されつつも、意外すぎる「真実」に驚く人も多かったようです。

【動画：男性にベタベタに甘える生後3か月の子猫→仲良しかと思ったら…】

甘えん坊な子猫ちゃん

Instagramアカウント『Mayumin』に投稿されたのは、男性から離れない猫の様子です。猫の名前はアリアちゃん。この時まだ生後3か月の子猫ちゃんです。そして、アリアちゃんの愛情を一心に受けていたのは、投稿主さんの息子さんだったそう。

息子さんが、座ってくつろいでいたある日のこと。アリアちゃんがそばにやってきて、息子さんの体の上にぴょん。そして、甘えるようにして息子さんの体の上をトコトコ歩き回っていたんだとか。

ふたりの関係、実は…

息子さんのことが大好きそうなアリアちゃん。そんな様子を見ていると、まるで長年一緒に過ごしてきた仲良しさんのようですが…実はこの日が「初対面」だったんです！

初対面でもおかまいなしのアリアちゃんは、息子さんの肩に登ってスリスリ攻撃。しかし息子さんはスマホの画面に夢中で、ちょっと迷惑そうな表情。それでもアリアちゃんは「かまってアピール」をやめません。その結果、息子さんはついに…2階へ避難してしまったのだとか。

ほんとは誰でもよかった！？

初対面でもそんな甘えっぷりを見せるなんて、アリアちゃん、ひょっとして息子さんに一目惚れだったのでしょうか？しかし、投稿主さんによると「この子、見境なく動物なら何でもOKっぽいです」とのこと。

つまり、アリアちゃんは「誰にでも全力で愛を注ぐタイプ」のようです。まだまだ好奇心旺盛な子猫だからこそ、遊んでくれる相手には人でも動物でもとにかく一直線。しかし、息子さんとの関係はこれからどんどん深まって、「本物の愛情」になっていくに違いありません。

アリアちゃんがベタベタ甘える姿はInstagramで1,000件以上のいいねを獲得。「初対面とは思えないなつきよう」「2階に避難したあとの猫チャンの反応も気になります」「構って欲しかったのね～」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『Mayumin』には、末っ子のアリアちゃんのほか、お兄さん猫・お姉さん猫も登場しています。これからアリアちゃんがどんな愛されキャラに育っていくのか、目が離せません。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Mayumin」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。