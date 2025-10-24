フロリアン（京都在住フランス人YouTuber）、渾身のサプライズ「新しい家族にワンワンがやってきた！号泣させちゃった」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「我が家にワンちゃんがやってきた！嬉しすぎて号泣」と題した動画で、京都在住フランス人YouTuberのフロリアンさんが、自宅に新たな家族となる犬をお迎えする様子を語った。動画冒頭、フロリアンさんは「人生ちょっと変わります、これから」と語り、「めっちゃ緊張してます」と心境を明かす。自身は京都で家族と3人の子ども、3匹の猫とともに暮らしており、「犬はね、もうずっと欲しくて。日本に住んでもずっと欲しかったけど、10年間なんかでもうそういうタイミングはなかった」と犬への思いを打ち明けた。
ついに念願が叶い、「今日から新しいメンバー来ます。犬買いました」と興奮混じりに報告。「家族はね、まだわからないですよ。奥さんはさすがにしてるけど、子供たちはまだ知らない。犬来ること」とサプライズでお迎えする計画も明かした。
実際に犬を迎える場面では「かわいいかわいい新しいメンバー。かわいい。やばい。早く帰ろう」と大興奮。新しいワンちゃんは「ジェシー」と命名され、子どもたちも大興奮で涙を流す場面が。「マジで買ったの？買ったよ。泣いてんの？嬉しくて泣いてる」と家族の素直なリアクションが印象的だった。猫たちの反応も見守りながら、「みんな子供たちのどんなリアクションしていく？すっごい楽しみ」と期待を膨らませていたフロリアンさん。
最後に「これからよろしくね」とジェシーへの思いを伝え、動画を締めくくった。サプライズに満ちた感動のお迎えドキュメントとなった。
チャンネル情報
Bonjour、フロリアンと申します！ 京都在住のフランス人です！食べ物、人生、仕事、恋愛などフランスと日本の文化の違いをご紹介します。ぜひ、チャンネル登録と応援よろしくお願いします. 100万登録者になったらフランスへな旅行を提供します！フランス人ユーチューバーはまだ言わないけど検索するとき見つけてほしい