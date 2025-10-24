この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「我が家にワンちゃんがやってきた！嬉しすぎて号泣」と題した動画で、京都在住フランス人YouTuberのフロリアンさんが、自宅に新たな家族となる犬をお迎えする様子を語った。動画冒頭、フロリアンさんは「人生ちょっと変わります、これから」と語り、「めっちゃ緊張してます」と心境を明かす。自身は京都で家族と3人の子ども、3匹の猫とともに暮らしており、「犬はね、もうずっと欲しくて。日本に住んでもずっと欲しかったけど、10年間なんかでもうそういうタイミングはなかった」と犬への思いを打ち明けた。

ついに念願が叶い、「今日から新しいメンバー来ます。犬買いました」と興奮混じりに報告。「家族はね、まだわからないですよ。奥さんはさすがにしてるけど、子供たちはまだ知らない。犬来ること」とサプライズでお迎えする計画も明かした。

実際に犬を迎える場面では「かわいいかわいい新しいメンバー。かわいい。やばい。早く帰ろう」と大興奮。新しいワンちゃんは「ジェシー」と命名され、子どもたちも大興奮で涙を流す場面が。「マジで買ったの？買ったよ。泣いてんの？嬉しくて泣いてる」と家族の素直なリアクションが印象的だった。猫たちの反応も見守りながら、「みんな子供たちのどんなリアクションしていく？すっごい楽しみ」と期待を膨らませていたフロリアンさん。

最後に「これからよろしくね」とジェシーへの思いを伝え、動画を締めくくった。サプライズに満ちた感動のお迎えドキュメントとなった。

ついに新しい家族をお披露目！サプライズ発表の瞬間
名前はジェシー！子ども達のリアクションに注目
新入りワンコと家族の朝?リコちゃんも登場

