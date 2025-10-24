¥¿¥Þ¥Í¥®ÎãÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¹âÆ¡õ¾®·¿²½¤Ç¥Ô¥ó¥Á¡¡¡Ö¡ÈÇ®Ãæ¾É¡É¤Ç±ÉÍÜÉÔÂ¡×ÌÔ½ë¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ä°û¿©Å¹¤âÀ¸»º¼Ô¤âÃ²¤¤ÎÀ¼
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î²Á³Ê¤¬ÎãÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¹âÆ¤·¡¢ÍÎ¿©Å¹¤Ç¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Çº¬¤¬±ÉÍÜ¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤º¡¢¾®¶Ì²½¤¬¿Ê¹Ô¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÍè½Õ¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
Ï·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤Ç¤Ï¥³¥¹¥ÈÁý¡Äºî¶È»þ´Ö¤â³ÈÂç
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ë¾è¤Ã¤¿Æù½Á°î¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤¤¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÍÎ¿©¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¾®·¿²½¤¹¤ë°ÛÊÑ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ã¥È¡ª¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È46Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¸ãºÊ¶¶Å¹¡×¤À¡£
¼èºàÈÉ¡§
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ»ºµí¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿Å´ÈÄ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£
¤½¤ó¤Ê¤´ÃÚÁö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¿¥Þ¥Í¥®¤À¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë´Å¤ß¤ä¹á¤Ð¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¡¢ÂçÎÌ¤Ë¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Æé¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈßÖ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¸ãºÊ¶¶Å¹¡¦ÌÚÁ¾Àµ¾ÏÎÁÍýÄ¹¡§
Ä«¥¤¥Á¤Ç40Ô¡¢¤ªÃë¤Ë¤Þ¤¿40Ô¡£¡ÊÂ¿¤¤»þ¤Ç¡Ë5¥±¡¼¥¹¤¯¤é¤¤¡ÊÌó100Ô¡Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
ßÖ¤á¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¤¿¤Ã¤×¤êº®¤¼¹þ¤ß¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¤È¡¢Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®¡¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿ÅÁÅý¤Î°ìÉÊ¤ò¡£¤ªµÒ¤Î8³ä¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µÒ¡§
ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤¯¤Æ»ä¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
µÒ¡§
¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Íè¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¡Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºàÈÉ¡§
»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Ï¡©
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¸ãºÊ¶¶Å¹¡¦ÌÚÁ¾Àµ¾ÏÎÁÍýÄ¹¡§
¡Ê1È¢¡Ë4000±ß¼å¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Ï5500±ß¡£¤½¤ì¤¬5¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1Æü¤Ç¤â·ë¹½¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î²·Çä²Á³Ê¤Ï¡¢8·î22Æü¤«¤é10·î21Æü¤Î2¥«·î¤Ç¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢ÎãÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¿¥Þ¥Í¥®¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¸ãºÊ¶¶Å¹¡¦ÌÚÁ¾Àµ¾ÏÎÁÍýÄ¹¡§
Âç¤¤¯°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Íè½Õº¢¤Þ¤Ç¾®¶Ì¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·
ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢Èé¤à¤¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼èºàÈÉ¡§
¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÎÈé¤ò¤à¤¯»þ´Ö¤Ï¡©
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¸ãºÊ¶¶Å¹¡¦ÌÚÁ¾Àµ¾ÏÎÁÍýÄ¹¡§
¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë15Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇºÑ¤à¤¬¡¢¾®¤µ¤¤¤Î¤À¤È20¡Á25Ê¬¤«¤«¤ë¡£1Æü5¥±¡¼¥¹¤È¤«¤à¤¯¤Î¤Ç¡Êºî¶È»þ´Ö¤¬¡Ë1»þ´ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤ÎÌîºÚÇÀ±à¡Ö¾®»³ÇÀ±à¡×¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¾®·¿²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎãÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë°é¤Ã¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤¤µ¤À¡£½Ð²ÙÍÑ¤ÎÂÞ¤ËµÍ¤á¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÌó3¸Ä¤Î¤È¤³¤í¤¬Ìó10¸ÄµÍ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®»³ÇÀ±à¡¦¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó¡§
¾®¤µ¤¤¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤¯¤é¤¤¡£ÌÔ½ë¤Ç¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬º¬¤Ã¤³¤«¤é±ÉÍÜ¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤È°ì½ï¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤µ¤¬ÈîÂç¤·¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡£
ÆüËÜ°ì¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®»ºÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤ÇÇÀ²È¤ò±Ä¤à°Ëß·ÇÀ±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ºÃÏ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍè½Õº¢¤Þ¤Ç¾®¶Ì¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë