¡Ö³Ú¤Ê»Å»ö¡×»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤Î¡ÈºÇ°30ÉÃ²ñ¸«¡É¤Ë¹ñÌ±·ãÅÜ¡Ä¡Ö£·Ãû±ß¤ÎÍ½»»¡×¤ÇÊó¹ð¤Ê¤·¡ª¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¡ÖÉÔ¸øÊ¿¡×¡ÖÃæÈ´¤¡×ÃÏ¹ö¤Î¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
¡¡2025Ç¯10·î¡¢Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ò½ê´É¤·¤Æ¤¤¤¿»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¤¬¹Ô¤Ã¤¿³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¸«»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Û¤É¤Ç¡¢È¯¸À¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÏÆÃ¤ËÊó¹ð»ö¹à¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î°ì¸À¤Î¤ß¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤â½Ð¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈSNS¤Ï¡Ö£·Ãû±ß¤âÍ½»»¤¬¤¢¤ëÄ£¤ÎÂç¿Ã¤¬²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¿ÃÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£À¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÂ¼¾å¤æ¤«¤ê»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯――¡£
Ç¯´ÖÍ½»»¤ÏÌó£·Ãû£³Àé²¯±ß
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÇ¯´ÖÍ½»»¤ÏÌó£·Ãû£³Àé²¯±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡¢ÊÝ°é¡¦³ØÆ¸»Ù±ç¡¢¼ã¼Ô³èÌö¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Ê¤É¹ÈÏ¤ÊÀ¯ºö¤ò°·¤¦¡£¹ñÌ±À¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤ÊÊ¬Ìî¤òÃ´¤¦Ä£¤ÎÂç¿Ã¤¬¡ÖÊó¹ð¤Ê¤·¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢À¯ºöÄäÂÚ¤Î¾ÝÄ§¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÊó¹ð¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¡×¡Ö³Ú¤Ê»Å»ö¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¸«¤Ï·Á¼°¾å¡¢³ÕµÄ¸å¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤¢¤ë¡£³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤ËË¡ÅªµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Ã¤¬´õË¾¤¹¤ì¤Ð¼Â»Ü¤·¡¢É¬Í×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ë¡£Êó¹ð»ö¹à¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³«ºÅ¤·¤Ê¤¤È½ÃÇ¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£Êó¹ð¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤¢¤¨¤Æ¡ÖÊó¹ð¤Ê¤·²ñ¸«¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö´·Îã¤Î°Ý»ý¡×¤È¡Ö´±Å¡ÅýÀ©¡×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬´·½¬¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤À¤±·çÀÊ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¼½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤Ï³ÕÎ½¤ÎÆÈ¼«¹ÔÆ°¤òÈò¤±¡¢È¯¸ÀÆâÍÆ¤äÏª½Ð¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¥Æー¥Þ¤ò°·¤¦¾ÊÄ£¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³Êý¤¬¡ÖÈ¯É½»ö¹à¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡Ö´±Å¡Êý¿Ë¤Ø¤ÎÃé¼Â¤µ¡×¤ò¼¨¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÔÀ¯³Ø¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤ò¡Öµ·ÎéÅªÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢·Á¼°¾å¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£»°¸¶»á¤Î30ÉÃ²ñ¸«¤ÏÀâÌÀ¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·Á¼°¤À¤±À°¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤ÏÄÀÌÛ¤ò¡ÖÌµ´Ø¿´¡×¤È¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®¤ÏÀ¯ºö¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Âç¿Ã¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¼¤á¤ë¤«¤é¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡ÈãÈ½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¼¤á¤ë¤«¤é¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖÄÀÌÛ°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ç¤Ï¼ÂÌ³¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Êó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Êó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë±ê¾å²óÈò¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¡ÖÉÔ¸øÊ¿¡×¡ÖÃæÈ´¤¡×
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÏÀßÎ©Åö½é¤«¤éÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤É¤â»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¡ÖÉÔ¸øÊ¿¡×¡ÖÃæÈ´¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬SNS¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£»°¸¶»áÅù¤¬¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ÐÇ³¤¨¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢±ê¾å¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÄÀÌÛ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
¡¡¤·¤«¤··ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÄÀÌÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬±ê¾å¤·¤¿¡£±ê¾å¤ò¶²¤ì¤ÆÄÀÌÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«°ÂÁ´¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÀÌÛ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡Ö¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÀÌÛ¤¬ÈãÈ½¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤ËÉÔ¿®¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢»°¸¶Âç¿Ã¤¬ÄÀÌÛ¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±ê¾å²óÈò°Ê¾å¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤ÈÆÉ¤à¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡»°¸¶»á¤Ï¡¢½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËSNS¤ÇÈ¿ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¡ÖÃæÈ´¤¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³°Éô°ÑÂ÷Èñ¤ÎÈæ³ÓÉ½¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö0.06¡ó¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤¬¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸í¤Ã¤¿¸À¤¤´¹¤¨¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤âÄ£¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ëÀâÌÀ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÈãÈ½¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÊÛÌÀ¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢È¯¿®¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É±ê¾å¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸í²ò¤À¡×¡Ö³°¹ñÀªÎÏ¤Î±Æ¶Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¸À¤¤Ìõ¡×¡ÖÈãÈ½¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£È¯¿®¤¬ËÉ¸æÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀâÌÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¶¹¤Þ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â±ê¾å¤¹¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
ÀâÌÀ¤ò¡ÖÀï¤¦¾ì¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø
¡¡¤½¤Î·ë²Ì»°¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÄÀÌÛ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÄÀÌÛ¤ÏÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹ñÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬ÃÇÀä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀâÌÀ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·Á¼°Åª¤Êµ·¼°¤Î¤ß¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤ÆËÉ¸æÅª¤ËÈ¿±þ¤·¡¢ÀâÌÀ¤ò¡ÖÀï¤¦¾ì¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¡¢±ê¾å¤È¤Ï¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔ¿®¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃúÇ«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬À¯¼£²È¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢»°¸¶»á¤ÏÈãÈ½¤ò¡ÖÅ¨°Õ¡×¤È¼õ¤±¼è¤ê¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡MIT¤Î¸¦µæ¡ÊVosoughi¤é¡¢Science 2018¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤òÈ¼¤¦¾ðÊó¤Ï¿¿¼Â¤è¤ê¤â70¡óÂ®¤¯³È»¶¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯¼£²È¤Ï´¶¾ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¸ÀÍÕ¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦´¶¤Ç±þÅú¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¿®Íê¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¡£»°¸¶»á¤Î¾ì¹ç¡¢Àµ³Î¤Ê¥Çー¥¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¶¦´¶¤ò·ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀâÌÀ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÀÌÛ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿À¯¼£²È¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âµ¿¤ï¤ì¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£ÄÀÌÛ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢È¯¿®¤Î¼ºÇÔ¤È¿®Íê¤ÎÁÓ¼º¤¬¤¢¤ë¡£»°¸¶»á¤Î30ÉÃ²ñ¸«¤Ï¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀâÌÀ¤Î½ªÅÀ¡×¤ò¼¨¤¹½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¸¶»á¤Ï21Æü¤ÎÂàÇ¤²ñ¸«¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡Ö¸½¾ì¼çµÁ¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤È¤ÏÊÝ°é»ÜÀß¡¢Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¢NPOË¡¿Í¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¿½ÀÁ½ñ¤ËÇº¤à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡¢»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÄí¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¸³è¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÍèÀ¯¼£¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤ÎÀ¼¤À¡£
¡¡»°¸¶»á¤Î¡Ö¸½¾ì¼çµÁ¡×¤Ï¡¢À¯ºö¤Î¼¹¹Ô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯ºö¤Î¼Â´¶¤ò³Î¤«¤á¤ë»ÑÀª¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À©ÅÙ¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤È¡¢Êë¤é¤·¤Î¸½¾ì¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¡£Ä£¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¼Ò²ñ¡×¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»°¸¶»á¤ÎÂàÇ¤²ñ¸«¤Ï¡¢·Á¼°¤È¤·¤Æ¤Ï¸½¾ì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¼ê¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¸½¾ì¡×¤È¤ÎÐªÎ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥º¥ì¤³¤½¤¬¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î²ÝÂê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼èÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Ê´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
À©ÅÙ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢À¸³è¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÂ¤ï¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ä»Ù±çºö¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ë»¤·¤¤»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤òÃµ¤¹¤Î¤â¿½ÀÁ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÆÏ¤¤¤¿°ÆÆâÊ¸½ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤µ¤¨¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÄ¹¤¤»Ù±çÆâÍÆ¤Î°ìÍ÷¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢À©ÅÙ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë²¿¤è¤ê¤Î¾Úº¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡»Ù±ç¤Î·Á¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º´ÊÃ±¤Ç¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Îºï¸º¡¢ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡È¼ê¼è¤ê¡É¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¼êÂ³¤¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤º¤Ë¤¹¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¼ê´Ö¤Îºï¸º¡É¤Ä¤Þ¤ê»þ´Ö¤Î¼«Í³¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£Â¿¤¯¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ï»þ´Ö¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¤³¤ì¤«¤é²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¡¢»Ù±ç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À©ÅÙ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢À¸³è¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÇ¤ä¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¡¢Æ¯¤Êý¤Î¼«Í³¤¬¹¤¬¤ê¡¢³Ø¹»¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¹ñÌ±¤ÎÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²ÈÄíÄ£¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀ®²Ì»ØÉ¸¡ÊKGI¡¦KPI¡Ë¤ò
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÄí¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¤Þ¤È¤á¡¢½Ä³ä¤ê¤ò¤Ê¤¯¤¹ÌÜÅª¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£Æâ³ÕÉÜ¡¦¸üÏ«¾Ê¡¦Ê¸²Ê¾Ê¤Î°ìÉô¤òÅý¹ç¤·¡¢²ÈÄí¡¢¶µ°é¡¢Ê¡»ã¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡£¤À¤¬¡¢È¯Â¤«¤é°ìÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¡ÖÄ£¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÀÇ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä£¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ÕÌ£¤¬¹ñÌ±¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¡Ö»Ù±ç¤òÂ¤¹Ä£¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ìò½ê¤Î´ÇÈÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å»Ù±ç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ê£»¨¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ©ÅÙ¤òÀ°Íý¤·¡¢¸«Ä¾¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀ®²Ì»ØÉ¸¡ÊKGI¡¦KPI¡Ë¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À®²Ì¤òÂ¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼«¤éÄê¤á¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡£À®²Ì¤ò¼¨¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤Ï´°àú¤ÊÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÏÃ¤Ç¤À¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°¸¶»á¤ÏÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂàÇ¤Ä¾Á°¤Ë¡ÖÄÀÌÛ¤Î²ñ¸«¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÄÀÌÛ¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶µ·±¤¬¤¢¤ë¡£¸åÇ¤¤Ç¤¢¤ë²«ÀîÅÄÂç¿Ã¤¬¿¿¤Ë¹ñÌ±¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¿·Âç¿Ã¤¬¿¿¤Î¡È¸½¾ì¼çµÁ¡É¤Î¤â¤È¹ñÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬½ê´É¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Ï¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£