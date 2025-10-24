漫画家・ビジュアルファシリテーターのまるさんの漫画「【冤罪】終電で寝ただけで人生詰んだかと思った」が、Xで合計3600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

作者は酔って電車に乗り、寝過ごしてしまいました。すでに終電がなく、タクシーに乗ろうと改札を出ようとすると、いきなり女性に指を差され…という内容で、読者からは「自分も電車で酔って寝たことがあるので気を付けます」「冤罪って怖い」「捕まらなくてよかった！」などの声が上がっています。

寝ていただけなのに…思わぬ恐怖体験

まるさんは、Xやnoteで漫画を発表しています。まるさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

まるさん「本格的に描き始めたのは数年前からです。小学生の頃から描き始め、中学1年くらいまで描いていましたが、当時漫画を描いていると『オタク』とバカにされる風潮があり、描くのをやめてしまいました。今思うと、描かなかった時期がもったいなかったなあと思います」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

まるさん「10年近く前の出来事ですが、面白いネタだなと思っていたのでいつか描こうと決めていました。昨年、手が空いた時期があったので、そのときに描き上げました」

Q.駅員さんに疑われたとき、どのような心境でしたか。

まるさん「まったく身に覚えがないことで急に痴漢と言われ、最初は腹が立ち『疑いを晴らしてやろう』という気持ちでした。途中から『疑いが晴れなかったらどうしよう…』という不安が強くなっていきました」

Q.勘違いだと分かってもらえたとき、真っ先に何を考えましたか。

まるさん「純粋に『疑いが晴れてよかった』と思ったのと、次の日も仕事で朝が早かったので、『早く帰って寝たい！』という気持ちが強かったです（笑）」

Q.この出来事をきっかけに、気を付けるようになったことはありますか。

まるさん「飲んで帰るときはなるべく座らずに、立って帰るようになりました。これまでは酔って寝てしまい、乗り過ごしてしまうことが結構あったので…」

Q.漫画「【冤罪】終電で寝ただけで人生詰んだかと思った」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

まるさん「一番多くいただいたのは、『何もなくて本当によかったね』という温かいコメントです。他にも、『何もしてないのに不当な扱いをされるのは許せない』や、『逆に訴えるべき』といったコメントがありました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

まるさん「会社員の頃、仕事を楽しめない時期がありました。そのときに試行錯誤した体験を元にした、仕事をうまく進めたり、楽しく取り組めたりする工夫を漫画にしたいです。少しでも仕事を楽しめる人が増えればいいなと思っています」