【築10年以内】まだ新しい家、どうすれば高く売れる？プロが教える意外なアピールポイントとは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「築10年以内の築浅戸建てなら、何もしなくても高く売れるはず」。そう思っていませんか？確かに築浅物件は人気ですが、ちょっとした工夫で、さらに有利な条件で売却できる可能性があります。
建物のスペックだけでなく、意外な「アピールポイント」とは？そして、売却前に必ず確認すべき書類や保証とは？
らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、鈴木成禎さんと八巻侑司さんが、築浅戸建てを”高く売る”ための具体的な方法を徹底解説します。
◾️ポイント①：「建物以外」の魅力にフォーカスする
築浅戸建ての価値は、建物本体だけではありません。買い手の心をつかむ、意外なアピールポイントが隠れているかもしれません。
外構・庭の魅力
「最近の建売住宅は、外構にもこだわった物件が増えています。綺麗に整えられたアプローチ、おしゃれなタイル、手入れされた植栽やライトアップなどは、家の『顔』として大きなアピールポイントになります」と鈴木さんは語ります。
こだわりの設備・内装
「例えば、オーダーメイドのカーテンや、断熱・防音効果の高い内窓（インプラスなど）は、意外と費用がかかるもの。こうした『こだわりの設備』は、買主にとって初期費用を抑えられるメリットになり、物件の付加価値を高めます。特に、補助金を利用して設置した設備などは、その経緯も伝えることで、賢く家を維持管理してきた印象を与えられます」（鈴木さん）
◾️ポイント②：「書類」が資産価値を高める武器になる
建物の性能や品質を”証明”する書類は、買い手の安心感に繋がり、高値売却を後押しする強力な武器になります。
あると有利な書類の例
• 住宅性能評価書： 耐震性や省エネ性など、家の性能を客観的に評価した書類。
• 長期優良住宅認定通知書： 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅であることの証明。定期的なメンテナンス履歴もセットで保管を。
• 省エネ基準適合証明など： 省エネ性能を示す書類。買主が住宅ローン控除で有利になる場合があります。
「これらの書類は、買主が住宅ローン控除を受ける際にも必要になることがあり、非常に重要です。築10年以内であれば、万が一紛失していても、建築したハウスメーカーや不動産会社に問い合わせれば再発行できる可能性が高いので、売却前に必ず確認しましょう」と八巻さんはアドバイスします。
◾️ポイント③：「保証」の引き継ぎを確認する
新築時の保証が残っていれば、それも大きなアピールポイントになります。
確認すべき保証の例
• メーカー保証： 住宅設備（キッチン、バスなど）の保証。
• 構造躯体・防水の保証： 新築住宅に義務付けられている10年保証。
• 地盤保証： 10年または20年の保証が付いている場合がある。
• 太陽光発電の売電契約： 固定価格買取制度（FIT）の契約期間が残っていれば、売電収入を引き継げる可能性がある（※名義変更手続きが必須）。
「保証が次の買主に引き継げるかどうか、保証書や契約書を確認し、必要であればメーカーや施工会社に問い合わせておきましょう。特に太陽光発電の売電契約は、名義変更を怠ると後々大きなトラブルになるため注意が必要です」（八巻さん）
◾️最強のアピールは「住んでいる人の声」
上記の書類や保証がない場合でも、諦める必要はありません。最大の武器となるのが、実際に住んでいる「売主様の声」です。
「『このスーパーが安くて便利』『この公園は子供が喜ぶ』『実はこの道を通れば駅まで平坦』など、住んでいるからこそ分かる地域の魅力や生活の知恵は、どんな書類よりも買い手の心に響きます。お散歩コースや、ご近所付き合いの様子なども、購入後の生活を具体的にイメージさせ、安心感を与える貴重な情報です」（鈴木さん）
【まとめ】
築浅戸建てを高く売るためには、建物のスペックだけでなく、①建物以外の魅力、②性能を証明する書類、③引き継げる保証、そして何より④売主自身のリアルな声を、いかに効果的にアピールできるかが重要です。これらのポイントをしっかりと準備し、買主の視点に立った情報提供を心がけることが、満足のいく売却への近道となるでしょう。
らくだ不動産株式会社では、「売るべきか、買うべきか」を前提とせず、お客様の人生設計に寄り添った最適なアドバイスを提供しています。大切な資産の売却を成功させるために、ぜひ一度ご相談ください。
