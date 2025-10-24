¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡×2ÅÙ¤ÎºÃÀÞ¤ò·Ð¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿Ä«¥É¥é¤Ø¤Î»×¤¤¤È¥È¥¤È¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É
¡Ö»ä¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡£º£¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥È¥¤È¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
¥È¥¤È¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë
¡¡9·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£±þÊç¼Ô2892¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¹âÀÐ¤ÎÄ«¥É¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì!¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤3²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«¥É¥é¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¤¤Æ¡£¤É¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¡È¤½¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÁ°¤ò¸þ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Á°¤Î¸þ¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡È¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡É¡£º¨¤ß¡¢¤Ä¤é¤ß¡¢¤Í¤¿¤ß¡Ä¡Ä¿Í´Ö¤Î¶È¤ä¾ðÇ°¤Þ¤Ç¤ò¤âÉÁ¤¯²øÃÌ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÁÔÀä¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¦¤é¤á¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆü¡¹À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡×
¡¡Êª¸ì¤Ï4½µÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£»þ¤ÏÌÀ¼£19Ç¯¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤ÏÉã¿Æ¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤Ù¤¯¡¢±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ñ£¤ÎÉÂ»à¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÁ¡°Ý¹©¾ì¤ÏÊÄº¿¡£Ì»Æþ¤ê¤·¤¿É×¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤ÏÍ·³Ô¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Î»Å»ö¤Þ¤Ç»Ï¤á¤ë¤¬¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¡¢¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢Åìµþ¤Ø¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤á¤²¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¡¢¥È¥¤È¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥¤È¹âÀÐ¼«¿È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Ï?
¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡ÈÌò¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡É¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶á¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤Ê¤ó¤À¤«½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤¬½Å¤Ê¤ë¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ëÀ¸¡¹¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë»£±Æ
¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌóÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¡£Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¡ÈÂçÊÑ¤À¤è¡É¡È¤Ä¤é¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤Þ¤À³Ú¤·¤¤¤Ê¡É¡È¤¢¤ì?¤Þ¤À³Ú¤·¤¤¤Ê¡É¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¤¤¤Ä¤«¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë»ä¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¡ÈÂÎÎÏ¤ª²½¤±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!¡×
¡¡º£¸å¤Î¥È¥¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¥È¥¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤¬°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¶Ã¤¡¢ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¸²½¤òÃÎ¤ë´î¤Ó¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥¤¬¹¥¤¤Ê²øÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¡¢¤ä¤¬¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¡¢¸À¸ì¤Ï°ã¤¨¤É¡È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¹¥¤¡É¤È¸À¤¨¤ë¤½¤Î¶¯¤µ¡£µÕ¤Ë¡È·ù¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¶¯¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯ÅÜ¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡°ì¸«¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£ÅÜ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£É½ÌÌ¾å¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¤³¤Î¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦?¡É¤È»×¹Í¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¤È¤¤Ë¶¦´¶¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ¤Ë¡È¼é¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²øÃÌ¤Ï¹¥¤?
¡ÖÀÎ¤«¤éÉã¤¬ÉÝ¤¤¤â¤Î¤ä¥Û¥é¡¼±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢»ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ª²½¤±²°Éß¤È¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ë¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯²øÃÌ¤ÏÉÝ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÍß¤ä°¦¾ð¡Ä¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¤½¤³¤¬¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡ØÀã½÷¡Ù¤â¡Ø¤ª¤·¤É¤ê¡Ù¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×