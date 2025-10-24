¡Ö¤Þ¤ë¤ÇWÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤Ä¤Æ¡ÈFIFA¥é¥ó¥¯£µ°Ì¤Î¶¯¹ë¡É¤¬¼«¶È¼«ÆÀ¤Î´íµ¡¡£¸½ÃÏ»æ¤¬ÈãÈ½¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò²õ¤·¤¿¡×¡ÚWÇÕÍ½Áª¡Û
¡¡¤«¤Ä¤ÆFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¯¹ë¤¬¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯WÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤³¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Î£²°Ì¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢¼ó°ÌÆÍÇË¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÍÎÏ»æ¡ØThe Guardian¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬¿¿¤Î¾¡Éé¤À¡×¤È¶¯¤¤·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÈãÈ½¡£º£Í½Áª¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¥ì¥½¥È¤ä¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¸½¾õ¤ò¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¶¨²ñ¤ÎËý¿´¡¢¤½¤·¤Æ½àÈ÷ÉÔÂ¤òÄËÎõ¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤¬´íµ¡´¶¤òÊú¤«¤º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ®¸ù¤òÀ¯¼£ÅªÀëÅÁ¤ä¶âÁ¬ÇÛÉÛ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌäÂê»ë¡£¡Ö¿¿·õ¤Ê²þ³×¤è¤ê¤â¿Íµ¤¼è¤ê¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÆÃ¸¢°Õ¼±¤È´Ë¤ß¤òµó¤²¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¾ïÏ¢Áª¼ê¤¬¼ÂÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¶¥Áè¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò²õ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¡È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¾ïÏ¢¡É¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¶áÇ¯¤Ï°ì´ÓÀ¤ò·ç¤¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Æâ¤Ç¤â¶¥ÁèÎÏ¤òÍî¤È¤¹»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¡ØThe Guardian¡Ù¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÍÇ½¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢°ÂÄêÀ¤Èµ¬Î§¤ò·ç¤¯»ÑÀª¤¬Èá·à¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò´î¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤³¤½¤¬¿¿¤Î¾¡Éé¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿°Ò¸·¤ò¼è¤êÌá¤¹Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
