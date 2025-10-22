おいしくるメロンパンが、2026年1月よりワンマンツアー『おいしくるメロンパン bouquet tour - Re:birth blue -』を開催する。

（関連：【映像・画像】おいしくるメロンパン、「色水」ライブ映像＆『おいしくるメロンパン bouquet tour - Re:birth blue -』キービジュアル）

本ツアーは、メジャーデビュー作『bouquet』を携えて全国5会場をまわる、バンド初のZeppツアーに続いて行われるワンマンツアー第2弾にあたるもの。1月30日の川崎 CLUB CITTA'公演を皮切りに、約5年ぶりとなる沖縄公演を含む全10公演の開催を予定している。

チケットは、本日10月22日21時から11月3日23時59分まで、ファンクラブ『わだつみベーカリー』にてチケットの最速先行予約がスタート。詳細はオフィシャルサイトにて確認可能だ。

また、9月29日に行われた『おいしくるメロンパン 10th anniversary live - 醒めない夢をいつまでも -』にて披露された「色水」のライブ映像を公開。本公演は、結成10周年を迎えた当日に行われた記念すべきライブとなった。

（文＝リアルサウンド編集部）