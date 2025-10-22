10月20日、活動休止中だった「モーニング娘。’25」の北川莉央が、年内でグループと所属事務所から卒業することを発表した。ファンの混乱が冷めやらぬなか、卒業後の“進路”が波紋を広げている。

「4月以降、北川さんはハロー! プロジェクトのルールに反する事案を理由に、活動休止していました。7月には、秋ごろの活動再開を目指していると伝えられましたが、20日の発表によれば、事務所と話し合いをした結果、北川さんの意思を受けて、卒業が決まったとされています。しかし翌日、複数のスポーツ紙で、2026年春からテレビ東京のアナウンサーとして働くことが内定していると報じられたのです」（スポーツ紙記者）

アイドルからアナウンサーへ転身する可能性が取りざたされたが、Xでは

《就活しててワロタ》

《活動休止してた時にテレ東の就職活動してたって事?》

など、休止期間中に“就活”にいそしんでいたことを疑う声があがっている。

北川は2020年、モーニング娘。としてメジャーデビューし、整ったルックスと高い歌唱力、ダンスの技術で、将来を期待されていた。しかし2025年、2度にわたって、SNSでの流出騒動を起こし、世間に衝撃を与えた。

「1月に、東京ディズニーシーと思われる場所で、男性と密着した写真が複数、流出し、本人がブログで『大学の友人』と弁解しました。さらに4月には、『りお』という名前で投稿されたInstagramの裏アカウントが拡散されたのです。アカウントには、メンバーの牧野真莉愛（まりあ）さんについて《牧野のバカでかいダンスによりマイクを思いっきりぶつけられて負傷》と、手首に血のにじんだ絆創膏の写真を添えてアップするなど、メンバーへの悪口がつづられていました。

とくに、リーダーの生田衣梨奈さんに対しては《まじで生田早く辞めてくんねえかな》など、厳しい言葉が並んでおり、ショックを受けるファンも多かったようです」（芸能記者）

北川はこれらの投稿について、自らのブログで《いま出ているものは全て私が書いたもので間違いありません》と、裏アカであることを認めて謝罪。その後、活動休止と、年内での卒業発表とあわただしい状況が続いたが、さらなる懸念も指摘されているという。

「“悪口投稿”で批判された側の生田さんは、7月の日本武道館公演をもって、グループ及びハロー! プロジェクトを卒業しました。北川さんは活動休止中だったため、この公演は欠席でした。北川さんも、すでに年内での卒業を発表しているため、2人はこのまま顔を合わせずに辞めることになります。これではまるで“ケンカ別れ”のようになりかねません」（同前）

苦楽をともにしたメンバーとの間にわだかまりを残したまま、北川のアイドル活動にピリオドが打たれてしまうのか──。