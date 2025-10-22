この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真釣ちゃんねる「何の成果も得られませんでした」やせすぎ雷魚の食事奮闘記

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『真釣ちゃんねる』が、「やせたライギョに駆虫餌入りの魚を食べさせたいのだが…【やせすぎ雷魚23日目】」と題した動画を公開。痩せた雷魚の飼育23日目となった今回、真釣は雷魚に虫下し効果のある餌を与えようと様々な工夫を凝らした。しかし雷魚はこれを食べず、「何の成果も得られませんでした、今日は」と愛情込めた取り組みの苦労を語った。



動画の冒頭で真釣は、「昨日はね、虫下しの効果があるという餌をね、与えてみました」とこれまでの飼育の経緯を説明。今朝もたくさんの排泄物が出ていることを確認しつつ、「やっぱり目に見えるような寄生虫みたいなのはね、見当たらないんですよね」と話し、現段階で肉眼では寄生虫は確認できていないと報告した。



また、雷魚の左目が白くなってしまい、おそらく見えていないことにも触れ、「こっちの目は見えてないと思うんですよね」と心配そうに言及。健康回復を願いながら、冷凍保存していたベラの内臓を取り除き、スポイトで虫下しハンバーグを仕込んで餌の準備に励んだが、「これは非常にむずい」など悪戦苦闘。最終的には「めっちゃ上手くできたと思ったのになー」と調理の出来栄えに手応えを感じつつも、雷魚はこの餌に見向きもしなかった。



焦った真釣は、市販のクリルに切り替えて与えてみるも、雷魚の反応は鈍く「クリルも食べないとなると、普通にお腹いっぱい。食べたくない」と落胆。「何の成果も得られませんでした、今日は」と繰り返し、視聴者にも「ごめんなさい」と正直な心境を明かした。



動画のラストでは「明日の朝ごはんまでちょっと今日はやめておく」としつつ、「反応も悪くないな、ほら。ただ、なんかクリルとかハンバーグとかが嫌」と雷魚の様子を細かく観察。「時間を空けたら食べました。食欲がないわけではなさそうです。ただ、あの大きい餌がやっぱ。嫌だったようだね」と締めくくった。