Photo: 三浦一紀

HUAWEIスマートウォッチ史上ナンバーワンなのでは。

先日開催された、HUAWEIの新製品発表会にご招待いただいたので、行って参りました。

そこで発表されたのは、スマートウォッチの新作「HUAWEI Watch GT 6」シリーズ、そしてワイヤレスイヤホンの新作「HUAWEI FreeBuds 7i」などなど。スペックなどはすでにこちらとこちらの記事でご紹介済みなので、この記事では実際に製品に触ってきた感想をお伝えしたいと思います。

機能アップでデザインはスリムに

Photo: 三浦一紀

まずはスマートウォッチのフラッグシップモデル「HUAWEI Watch GT 6 Pro」。前モデルの「HUAWEI Watch GT 5 Pro」に比べ、バッテリー持ちやアクティビティ（ゴルフやサイクリングなど）の機能がアップしていますが、デザイン的にもブラッシュアップ。チタン合金ベゼル＋サファイアガラスという組み合わせは変わらずですが、ベゼルが「カウントアップベゼル」というデザインに変更されています。

Photo: 三浦一紀

これにより、スリムな印象がアップ。本体サイズおよび重量は若干アップしているのですが、それを感じさせません。

Photo: 三浦一紀

付属するベルトは、ブラックモデルがフルオロエラストマーベルト。柔らかく手首へのフィット感が高いのも、スペック以上の軽快さを感じさせてくれる要因となっているのでしょう。

Photo: 三浦一紀

ブラウンモデルのコンポジットウーブンベルトは、着け心地はブラックモデルのものと同じく柔らかいのですが、表面のナイロンがよりカジュアル感を演出。ブラックモデルよりも軽快さがあります。

僕はHUAWEI Watch GT 5 Proを使っているのですが、デザイン的には断然HUAWEI Watch GT 6 Proですね。とにかくカウントアップベゼルがいい。八角形のオクタベゼルは一緒なんですが、HUAWEI Watch GT 6 Proはあまりオクタ感がなく、さりげなさが大人っぽいなと感じました。

Photo: 三浦一紀

でも、一番心に刺さったのが「HUAWEI Watch GT 6」。HUAWEI Watch GT 6 Proよりシンプルな仕上がりで薄く軽くなっているので、日常的に使うならこちらかなと。カウントアップベゼルに加え、フェイスの外周に数字が入っていないため、よりスリムに見えます。こちらもオクタのデザインなのですが、ほとんど感じさせません。チタン＋サファイアガラスにこだわりがなければ、HUAWEI Watch GT 6、全然あり。

Photo: 三浦一紀 カラーはグリーン、グレー、ブラックの3色。それぞれ付属するベルトが異なる

もちろん、機能的にはHUAWEI Watch GT 6 Proのほうが上ですが、アクティビティ関連と心電図計測機能あたりが違うくらいで、ベース機能はほぼ同じ。日常のバイタルチェックくらいの使い方ならHUAWEI Watch GT 6でも十分高機能なので、デザインと機能、そしてお値段のバランス的にはHUAWEI Watch GT 6のほうが上かもしれません。

元気な音でノイキャンも◯

Photo: 三浦一紀

ワイヤレスイヤホンの新製品「HUAWEI FreeBuds 7i」は、11mmのドライバーを搭載。一番のポイントはノイズキャンセリング性能。合計6個のマイクを使い、AIを用いた「インテリジェントダイナミックANC 4.0」を採用。最大-55dBというノイズキャンセリング性能を誇ります。

試聴してみたところ、ノイキャンはかなり効きます。めちゃくちゃお高いイヤホンには叶いませんが、一般的なノイキャンワイヤレスイヤホンよりは上かと。音質に関しては、非常に元気な印象。パキッとしてて、低音がよく聞こえます。

Photo: 三浦一紀

充電ケースはコロッとしていてやや大きめ。なんかかわいらしいデザインです。

これでお値段、1万2980円（公式サイトでは10％オフの1万1800円）ですから、かなりコスパがいいと思います。

HUAWEI製品は、全体的に高コスパですが、今回紹介した製品たちは特にコスパ番長な気がします。スマートウォッチは、機能はモリモリでデザイン性もかなり高いのに、GT 6 Proで5万円前後、GT 6で3万5000円以下ですから。

HUAWEI FreeBuds 7iも、この性能とこの音質で1万円ちょっとというのは、かなりお安い。やや大柄な充電ケースが気になりますが、それも使っていくうちにかわいく見えてくるかもしれませんね。

Source: HUAWEI