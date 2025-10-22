この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【1階なのに規格外?!】テラスが開放的すぎる新築レジデンスを内見！」という動画で、不動産系YouTuberのゆっくり不動産さんが神奈川県横浜市の注目新築マンションを内見。動画冒頭、「一階テラスが開放的すぎる。河原を望む新築レジデンス。なんかすごそう」と物件案内の期待を膨らませます。



一般的なマンションでは「階が高いほど眺望が良く開放的」とされますが、今回は1階にもかかわらず“開放感MAX”と語るゆっくり不動産さん。「なんでも特別な仕掛けがあり、一階にも関わらず開放的なんだとか」と物件独自のアイディアに言及し、その魅力に迫ります。



マンションギャラリーで実際のジオラマを見学。「こちら側の住戸のテラスはオープンエアリビングになっています。室内のリビングからフラットになっているので、サッシを開けておけばセカンドリビングとして使えますよ」と驚き。「晴れた日にコーヒー片手に優雅にモーニングなんて、間違いなく最高でしょうね」と実際の暮らしを想像する場面も印象的です。



また、リビングバイザー（折りたたみ式屋根）について「天気が良くてテラスに出たいけど、直射日光はちょっときついなんて日も多いですからね」と使い勝手にも注目。そのほか、「半分以上が角部屋という贅沢なプラン」「ビッグウォークインクロゼットはもはや部屋！」など、内装や収納の驚きポイントをユーモラスに紹介しています。



目玉のオープンエアリビングは「なんじゃこりゃあ、広すぎん？！」「ここでホットプレートを使って料理したい」と驚きを隠しません。室内とテラスがフラットでつながる仕様や、プライベートガーデン、充実の水回り設備も詳細にレポート。「家の中なのに外にいるような不思議な開放感。ソファーを外に置けばリゾート気分！」と絶賛。



さらに「ヴェレーナ日吉はペットOKのマンション。体高75センチまでのペットが2頭までOKというのは珍しい」と付帯設備や飼いやすさにも触れ、他の同シリーズ物件の特徴にも触れました。



最後は「今日の内見で暮らしのイメージがめちゃめちゃ湧いてきましたよ」「次回も個性的な物件の内見を予定しています。チャンネル登録してね」と締め、視聴者へメッセージを送り動画を結びました。