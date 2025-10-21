Photo: Adobe Stock

「中間管理職の悩みが消えた」
「ハラスメントに配慮して働けるようになった」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「自分の意見を押し通す上司」とは？

　会議でも、現場でも、やたらと自分の意見ばかりを強く主張する上司。

　自信満々に見えるかもしれませんが、実はその姿勢によって、最も大切なものを失っている可能性があります。

　ここでは、「自分の意見を押し通す上司」が何を失っていくのかを明らかにします。

現場の「主体性」を奪ってしまう

　上司があらかじめ正解を決めつけているような状態では、メンバーは「考える意味」を失います。

「どうせ否定される」「口を出しても無駄」と感じ、ただの「実行部隊」として消耗していくだけです。

　こうした環境では、創意工夫は生まれません。

　結果として、上司の負担は増え、組織の成長力は停滞します。

「納得感」がない指示は、形だけの実行になる

　指示の内容そのものが正しくても、「納得していないけど従う」状況では、実行の質が落ちます。

　現場で想定外の問題が起きたときも、自発的に対処されず、「言われてないのでやりませんでした」で終わるリスクもあります。

　これは、マネジメントにおいて大きな損失です。

　実行力の高いチームは、メンバーが「自分ごと」として動いているものです。

失っているのは「信頼」である

　上司が自分の意見を押し通すたびに、メンバーは少しずつ「この人に相談しても意味がない」「どうせ決めつけられる」と感じていきます。

　つまり、信頼残高が目減りしていくのです。

　信頼は一度失うと、回復に膨大な時間がかかります。

　自分では「リーダーシップ」のつもりでも、実際には「独善的」と映っている場合もあるのです。

上司の仕事は「答える」ことではない

　管理職になると、「何でも即答しなければいけない」という錯覚に陥る人がいます。

　しかし本質的には、「メンバーが自ら答えを出せるように導くこと」こそが、上司の役割です。

　すべてを自分で決める人は、組織の知性を1人分にしてしまいます。

　チームを最大化するには、「任せる勇気」と「聴く姿勢」が不可欠です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。