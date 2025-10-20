「大猩猩」って難しすぎて読めるわけない！？おなじみの動物の名前です！

動物園などで見かけるおなじみの動物でも、漢字の表記を見ると「そんな感じで書くの？」って驚いてしまうものっていますよね。

例えば、「小熊猫」と書いて「レッサーパンダ」。

「大熊猫」で「パンダ」などなど。

上記の2つは何となく漢字を見ればどんな動物か連想できるんですが、問題の「大猩猩」は全く連想できないですよね・・・

それではさっそく見ていきましょう！

「大猩猩」の読み方のヒントは・・・？

ひらがなで書くと「〇〇〇」の3文字です。 大きくて黒い体が特徴です。 チンパンジーやオラウータンに似てるかも！？

・・・・さあ、分かりましたか？

「大猩猩」の読み方の答えは・・・？

正解は、「ごりら」でした！

気になる「猩」の文字ですが、「狸（たぬき）」と似ているようで違うんです。

「猩（しょう）」と読む漢字で、「猩猩（しょうじょう）」と書いて「オラウータン」「古典書物に登場する架空の動物」を表しているんです。

そして、「大（きい）猩猩（しょうじょう）」と書いて「ごりら」。

だけど、もちろんオラウータンとゴリラは全くの別物です。

同じ大型猿人類ではありますが、ゴリラは地上に群れで暮らし、オラウータンは木の上で基本的に単独生活をしています。

ちなみにゴリラのIＱは非常に高く、平均７０～９５もあるんだとか！

最後まで読んでいただきありがとうございました。

出典：コトバンク