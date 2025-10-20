ヤンキース、マリナーズなどでプレーしたヘスス・モンテロさんが母国ベネズエラでバイク事故により死亡したと１９日（日本時間２０日）、複数の米メディアが伝えた。３５歳だった。

カラカスから西へ１５０キロのバレンシアでバイクに乗っていたところピックアップトラックと衝突し、病院に搬送された。地元紙エル・ナシオナルによるとモンテロさんは肺穿刺、肋骨６本骨折、さらに大腿骨、脛骨、腓骨の複雑骨折に加え、股関節と膝関節も負傷。腎機能の損傷も深刻で人工透析も受けたが、帰らぬ人となった。

モンテロさんは１６歳だった２００６年に国際フリーエージェントとしてヤンキースと１６０万ドルで契約。「打てる捕手」として球団の有望株ランキングで１位になるなど将来を嘱望された。１１年にメジャーデビューし、１８試合の出場で打率３割２分８厘、４本塁打、１２打点、ＯＰＳ０．９９６を記録。だが同年オフにイチローが在籍していたマリナーズへトレードされた。

マリナーズでは１年目の１２年に１３５試合に出場して１５本塁打をマーク。だが、その後は成績を落として１５年オフに戦力外となり、５年でメジャーに別れを告げた。

ニューヨーク・ポスト紙はモンテロさんについて「ヤンキースのブライアン・キャッシュマンＧＭがかつて『私がトレードした中で最高の選手』と称していた」「キャッシュマンＧＭはミゲル・カブレラ以来最高のベネズエラ人打者と評していた」と報道。ヤンキースは公式Ｘに「ヤンキースはヘスス・モンテロ氏の訃報に接し、深い悲しみに暮れています。ご家族とご親族の皆さまに心よりお悔やみを申し上げます」と哀悼の意を表した。