10月19日、3人組アイドルグループ・NEWSの増田貴久が、アーティスト・倖田來未のライブ『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』に訪れた様子をInstagramで報告した。親交のある倖田とのやり取りに、ファンからは歓喜の声が相次いでいる。

増田は《#倖田來未》《#やっぱすごかった》とハッシュタグを付けて感想を投稿。《#自撮りしたら#バレてた》《#ハズい》というタグとともに、白いドレス姿で歌う倖田のステージと自分の顔が重なった写真を添えていた。ライブ中の撮影可能タイムに自撮りをしたようだ。

「投稿では、倖田さんとのメッセージ画面を公開。倖田さんから《自撮りしてましたよね》と送られたのに対し、増田さんが《笑 バレたw》と返信、さらに倖田さんが《わらかしっ》と返す微笑ましいやり取りが並んでいました。

アイコンの下には『倖田來未』としっかり記載されており、2人の実際の交流の一端が垣間見え、ファンも喜んでいました」（芸能ジャーナリスト）

会場のどの席に座っていたかは不明だが、倖田がステージ上から増田の姿に気づいたということは、観客の表情までしっかり見えていたということだろう。

X上では、

《撮可タイムで自撮りする人なかなかいないよww》

《くぅちゃんに自撮りバレてるまっすーが可愛すぎる》

《やっぱりオーラ出ちゃったか》

と、2人の温かな関係性をたたえるコメントが並んだ。

また、今回公開されたメッセージ画面から、増田がLINEではなく、電話番号ベースのショートメッセージを使っていることも判明。ファンの間では《まっすーがLINEをしてないことがわかるインスタ》と、危機管理能力の高さも話題になっている。

2人はこれまでも共演経験があると、前出の芸能ジャーナリストは解説する。

「2022年の『FNS歌謡祭』（フジテレビ系）ではデュエット共演を果たし、当時の “裏生配信” では倖田さんが『まっすーとは “らぶのない友だち”。2005年のライブを見に来てくれたときにご挨拶して以来の仲』と語っています。およそ20年来の親交を公にした発言として、ファンの間でも広く知られることとなりました」

互いの活動時期が重なるなかで、節目ごとに交流を重ねてきたことがうかがえる。

「倖田さんと増田さんは、プライベートでも音楽仲間としてお互いを尊敬しあっているようです。恋愛的な噂がいっさいなく、純粋な友情として長く関係が続いている点がファンにとって安心感につながっているのでしょう。

今回の “自撮りバレ” は、そんな信頼関係の象徴とも言える微笑ましいエピソードでした」（スポーツ紙記者）

長年の友情と信頼を感じさせる増田と倖田の交流。SNSを通じて明かされたその裏側は、ファンにとって何より嬉しいプレゼントになったようだ。