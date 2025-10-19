川村ひかる、移住を報告「シンガポールでの子育てが楽しい」
タレントの川村ひかるが19日、自身の公式ブログを更新。今年、シンガポールへ移住したことを報告した。
【写真】「慣れない環境での大きなチャレンジだった」日本へ帰国中の川村ひかる
前日には46歳の誕生日を迎え、多くの祝福メッセージに感謝の思いをつづった上で、「突然のご報告になりますが、今年に入りシンガポールへ移住しました」と明かした。
英語が得意ではないため、「慣れない環境での大きなチャレンジだった」といい、当初は生活面で不便を感じることも多かったという。しかし夏休みに日本へ一時帰国した際、「日本にいるよりも、シンガポールで子育てする方が楽しいな」と感じたと振り返り、「自然と戻りたいという気持ちが湧いてきた」と心境を語った。
シンガポールでの暮らしについては「治安が良く、教育環境も整っている。友人たちのおかげで楽しく過ごせている」と現地の環境を評価。「これから少しずつ、シンガポールでの生活についてもお伝えできればと思います」と、今後の発信にも意欲を見せた。
現在は息子の秋休みに合わせて日本へ帰国中で、「四季のないシンガポールで暮らしていると、涼しい秋の空気がとても新鮮に感じられます」と日本の季節を満喫。縁起の良い日だったことから東京・日枝神社を訪れたといい、「息子も今月9歳を迎え、申年生まれなので、神使が猿（まさる）の日枝神社で写真を撮りました」と報告した。
神社では「猿が祀られているのは“魔が去る”“勝る”に通じることから、厄除けや勝負運、出世運の象徴とされている」と紹介。最後に「お休み中の日本での滞在を楽しみたいと思います」と記し、久々の投稿を締めくくった。
