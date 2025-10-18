¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100%¥ª¥ì¥ó¥¸¡×250ml¤¬150±ß¢ª200±ß¤Ë¡¡2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é16ÉÊÌÜ¤ò²Á³Ê²þÄê¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï17Æü¡¢2026Ç¯2·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡×¥Ö¥é¥ó¥É16ÉÊÌÜ¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ¤äÍÆ´ïÊñºà²Á³Ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÊªÎ®¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢ÈñÍÑ¤Î¹âÆ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¸·¤·¤¤´Ä¶¤¬Â³¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é²Á³Ê²þÄê¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡16ÉÊÌÜ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ïÀ½ÉÊ15ÉÊÌÜ¤È¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100¡ó ¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡Ê330ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡Ë¡£²Á³Ê²þÄêÎ¨¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç7¡Á46¡ó¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Îã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100¡ó ¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡Ê250ml»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¡Ë¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ï150±ß¤«¤é200±ß¡¢¡ÖÆ± 100¡ó ¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¡Ê250ml»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¡Ë¤Ï120±ß¤«¤é130±ß¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100¡ó ¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡Ê330ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡Ë¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ï216±ß¤«¤é296±ß¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤ë¡£