¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥é¥¤¥®¥ç¤Ë´óÀ¸Ãî¤¬¡©Ãî²¼¤·¤ò±Â¤ÎÃæ¤Ë»Å¹þ¤ó¤ÇÍ¿¤¨¤ë¡£¡Ú¤ä¤»¤¹¤®Íëµû22ÆüÌÜ¡Û¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿¿Äà¤¬¡¢¼«Âð¤Ç»ô°éÃæ¤ÎÁé¤»¤¿Íëµû¡Ê¥é¥¤¥®¥ç¡Ë¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤È¡¢´óÀ¸Ãî¶î½ü¤Ø¤Î¹©É×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡ÖÁé¤»¤¿ÍëµûÂÀ¤é¤»¤è¤¦·×²è¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥·¥êー¥º¤Î22ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Íëµû¤Ï¿åÁå¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¸å¤â¡Ö·ë¹½¤Í¡¢¤â¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È½çÄ´¤ÊÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¡Ö´é¤Ï¤Í¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ªÆ¹²ó¤ê¤È¤«¤Ï¤Í¡¢³Î¼Â¤ËÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Íëµû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¤Ë´óÀ¸Ãî¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡×¤È¡¢´óÀ¸Ãî¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢¡Öº¸ÌÜ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î´óÀ¸Ãî¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´óÀ¸Ãî¤¬¤¤¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÁé¤»¤Æ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ´óÀ¸Ãî¤òµ¿¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¿¿Äà¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃî²¼¤·ÍÑ¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤¿ÎäÅà¥Ç¥£¥¹¥«¥¹¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òÍÑ°Õ¡£¡ÖÃî¤ò¤Í¡¢¶î½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡£¤³¤ì¤ò¡ÄÉáÃÊ¤«¤éµû¤ÎÀÚ¤ê¿È¤È¤«¤Ëº®¤¼¤ÆÍ¿¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê±Â¤Î»î¹Ô¤ò·èÃÇ¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òÎäÅà¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ó¤Á¤¬¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡ÖÁ´Éô¤Î¤¦¤ó¤Á¤ò¡¢¤³¤¦¡¢²ó¼ý¤·¤Æ¡¢¸²Èù¶À¥«¥á¥é¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤È¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£´óÀ¸Ãî¶î½ü¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡Ö¤¦¤ó¤Á¸«¤Æ·è¤á¤Þ¤¹¤ï¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î´Ñ»¡¤Çº£¸å¤âÍëµû¤Î·ò¹¯¤È²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
