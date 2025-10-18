2年連続の世界一に向けて、順調に勝ち進んでいるドジャース。2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決める10月17日（日本時間18日）、大谷翔平が"投打二刀流"でブルワーズとの第4戦に出場した。投手として初回に3者連続三振を奪うと、その裏の攻撃では打者として先頭打者ホームラン。前代未聞の活躍に本拠地・ドジャースタジアムは沸いた。

【写真】真美子さんと娘が待つスイートルームに直行する大谷翔平。満面の笑みでドアをノック

チームの中心となって引っ張っている大谷だが、アウェーと本拠地の試合では大きな違いが見られたという。スポーツ記者が語る。

「妻である真美子さん（28）と4月に生まれた娘の応援があるかどうか、です。ポストシーズンではこれまで、ドジャースタジアムでの試合は常に真美子さんが娘さんを連れて応援に来ていた。一方、アウェーだと妻子は"お留守番"となっている。0歳の娘の面倒を見るため、アウェーの試合には同行していないようです」

10月10日（日本時間）には試合後、満面の笑みでスイートルームに訪れる大谷の姿が写された動画がX（旧Twitter）上で話題になった。在米ジャーナリストの話。

「動画の投稿者は、球団の許諾を得て活動しているインフルエンサー女性。スイートルームのドアがズラリと並ぶ球場内の廊下を、大谷選手が満面の笑みを浮かべて歩いてきて、ある一室の前で立ち止まりノックする、という動画でした。

この日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた大谷選手はシャンパンファイトを終えた後、グラウンド上でのお祝いや写真撮影には参加せず、すぐ帰宅していた。大谷選手の笑顔は、『早く妻と愛娘に会いたい』という気持ちの表れだったようです」

最近の本拠地の試合では、大谷の笑顔が度々見られるという。同ジャーナリストが続ける。

「アップの時に、大谷選手がスイートルームに向かって手を上げ、身振り手振りをしながら笑うような様子が見られました。

リラックスして試合に臨むために大事なコミュニケーションなのでしょう。大谷選手のモチベーションは、こうした家族の固い絆にも支えられているのだと痛感しました」

妻と娘が見守る本拠地で、最高のパフォーマンスを発揮する大谷。世界一に向け、戦いは続く。