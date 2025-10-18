東京キャラクターストリートの「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、2025年10月9日(木)よりリニューアル！

店内装飾の一部をダークサイドに変更し、デス・スターの新たなフォトスポットが登場。

注目グッズとあわせて紹介していきます。

東京キャラクターストリート「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」

会期：2025年7月4日(金)から2026年1月12日(月・祝)

前半 2025年7月4日(金)から2025年9月28日(日)

後半 2025年10月９日(木)から2026年1月12日(月・祝)

開催地：東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1（東京都千代田区丸の内1-9-1）

営業時間：10：00〜20：30

※営業時間は商業施設に準じます。

2025年7月4日(金)より東京キャラクターストリートにて期間限定開催中の「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」

2025年10月9日(木)よりリニューアルオープン！

リニューアルオープンされたストアでは、「POWER THE FORCE」の装飾をブルーからレッドのイメージカラーに、ミレニアム・ファルコンのフォトスポットを銀河に浮かぶデス・スターに！

ダークサイドのイメージに一新されました。

かわいいグローグーの姿が楽しめるSTAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXYの壁面デザインも変更し、「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」ならではの特別な空間になっています。

さらに、店内装飾に合わせてレッドに様変わりしたPOWER THE FORCEのアイテムやダース・ベイダーのオリジナルグッズ、

来春の映画公開が待ち遠しいグローグーなどの新商品がラインナップされています。

お買い上げ特典について

対象：1会計3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま

期間：2025年10月9日(木）〜 なくなり次第終了

お買い上げ金額3,300円(税込)ごとに「ノベルティステッカー(全8種)」をプレゼント。

ハロウィーン風のアートがおしゃれ！

絵柄は全8種からランダムでのお渡し、なくなり次第配布を終了いたします。

また、2025年11月1日(土）からはクリスマス風のデザインに変わります。

東京駅限定 GROGU CUTEST IN THE GALAXY TOKYO STATION 限定ピンズ スクエア

価格：2,025円(税込)

サイズ：W33×H37ｍｍ

素材：亜鉛合金・エポキシ樹脂

東京駅限定のかわいいピンバッジ。

ニッコリわらったグローグーが、ファッションのワンポイントになってくれます。

STAR WARS POWER THE FORCE ロゴキャップ／RED

価格：5,940円(税込)

サイズ：頭囲56〜60cm

素材：ポリエステル85%・綿15%

POWER THE FORCEのロゴが入ったキャップ。

黒と赤のコントラストがおしゃれ！

STAR WARS ユニボールワンF POWER THE FORCE／Vader／Anakin

価格：各1,375円(税込)

字幅：0.38 mm ボール

芯色：ブラック

サイズ：φ111×H139mm

素材：PP樹脂・ABS樹脂

ボールペンユニボールワンシリーズからも、『STAR WARS(スター・ウォーズ)』グッズがラインナップ。

POWER THE FORCE／Vader／Anakinの3種類です。

STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY ルームウェア

価格：9,900円(税込)

サイズ：フリーサイズ(トップス／着丈56×身幅54.5×肩幅53×袖丈26cm、パンツ／ウエスト60〜80cm)

素材：ポリエステル63％・綿33％・ポリウレタン4％

グローグーデザインのルームウェア。

トップスは『STAR WARS(スター・ウォーズ)』らしいエッセンスを取り入れた総柄デザインになっています。

STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY 前髪クリップ GROGU／MANDO

価格：各1,452円(税込)

サイズ：GROGU／約W96×35mm、MANDO／約W55×60mm

素材：ポリエステル・鉄

ぬいぐるみのような素材の前髪クリップ。

グローグーと、

マンドーの2種類がラインナップ。

2つセットで使いたいかわいさです。

STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY ソックス

価格：各1,540円(税込)

サイズ：I LOVE GROGU/MANDO／23〜25cm、THIS IS THE WAY／25〜27cm

素材：綿・ポリエステル・その他

足元にセンスが宿るソックス。

白を基調にしたTHIS IS THE WAYデザインと、

グレーを基調にしたI LOVE GROGU/MANDOデザインの2種類です。

STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY もこもこソックス

価格：1,650円(税込)

サイズ：23〜25cm

素材：綿・ポリエステル・その他

ふんわりした手触り・履き心地がクセになるもこもこソックス。

グローグーとマンドーのデザインがかわいい☆

このほかにもケイウノのジュエリーや

PGAのモバイル関連グッズが大集合！

ぜひチェックしてみてくださいね！

『STAR WARS(スター・ウォーズ)』グッズが大集合する期間限定ショップ。

東京キャラクターストリート「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」の紹介でした。

© & Lucasfilm Ltd.

