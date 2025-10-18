林修がエバンジェリストに就任！ ドクターエアがビューティカテゴリー立ち上げ新製品発表会を開催
トータルボディケアブランド「ドクターエア」がビューティーに特化した新ライン「ドクターエア ビューティ」が誕生しました。発表会には予備校講師でありタレントの林修先生も登場。ブランド公式エバンジェリスト（伝道師）に就任したと発表されました。
■第一印象の3秒を変える「ドクターエア ビューティ」
ドクターエアがこれまで培ってきたトータルボディケアブランドとしての知見とテクノロジーを活用し誕生したのが「ドクターエア ビューティ」。ユーザーからはこれまでも、ビューティの分野へ進出を期待する声が集まっていたといい、第一印象に注目して製品開発を行ったということです。発表会に出席した営業本部長の金尾健史さんは、これまで健康への関心が薄かった若年層や多忙な働き盛り世代、自分のケアが後回しになりがちな育児世代、さらには難しいツールは使えないというシニア世代といった幅広い層にアプローチしたいと話しました。
2025.10.16発売 ドクターエア ミラ ブラシ 税抜2,200円（税込2,420円）
パサつきやうねりといった気になる髪の悩みに寄り添ってくれるヘアブラシ。シリカ配合の長短ピンが採用され、ダメージの原因となる静電気を抑えてくれます。わずか82gのコンパクトさと、ミラーが内蔵されたデザインは持ち歩くのにもぴったり。
2025.11.19発売予定 ドクターエア EMSスカルプスパ 税抜12,500円（税込13,750円）
約230gの軽量設計。腕を上げなければいけない頭皮ケアでも疲れない軽さで、毎日の続けたくなるアイテムです。
2025.11.19発売予定 ドクターエア リフトライザー 税抜22,700円（税込24,970円）
3分で表情筋ケアが完了するリフトライザー。ドクターエアの強みを活かし、お肌に優しいタッチでありながらも筋肉にしっかりアプローチしてくれます。
2025.11.19発売予定 ドクターエア ミラ ジェット ドライヤー 税抜13,600円（税込14,960円）
手軽に使えてしまえる約225gという超小型サイズのドライヤー。小型なのに大風量で、髪のうるおいをサポートするマイナスイオンも搭載されています。
■「見た目ケアするなら、ドクターエアでしょ！」林修先生がエバンジェリストに就任
発表会にはエバンジェリストに就任した林修先生も登場。ワイルドな“イケオジ”へと印象を変えた新ビジュアルと新製品ムービーが公開され、会場からは大きな拍手が起こりました。映像で着用していた光沢のあるスーツは好みだそうで、「昔はああいうスーツを着て授業をしていました」と意外な（？）過去も教えてくれました。
MCを務めた望月理恵さんが実際に商品について話を聞くと、実際にリフトライザーやスカルプスパを使用したところ頭皮などのほぐれを実感できたと林先生。「ほぐれると言うことは、固まっていたということの裏返し」と、習慣づけることの大切さも話していました。
日々授業をしながら、清潔感の大切さを感じているそう。「結果が出るまでに時間がかかる勉強と違って、すぐに効果が実感できるから習慣づけるのも簡単だと思う」と話す林先生は最後に「見た目ケアするなら、ドクターエアでしょ！」と商品をアピールしていました。