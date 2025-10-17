『メイドインアビス』などが無料で読めるオープン記念キャンペーン！竹書房 新WEBコミックサイト「竹コミ！」

株式会社竹書房は、4つのWEBコミックサイトを集約した、毎日更新の新WEBコミックサイト「竹コミ！」のサービスを2025年10月17日12時より開始しました。

『メイドインアビス』など人気作品が無料で読めるオープン記念キャンペーンや、お得に楽しめる新機能が満載のサービスを紹介します！

竹書房 新WEBコミックサイト「竹コミ！」

サービス開始日：2025年10月17日(金)12：00

これまで「WEBコミックガンマ」「WEBコミックガンマぷらす」「ストーリアダッシュ」「まんがライフWIN」として運営されてきた4つのWEBコミックサイトが、新たに「竹コミ！」として統合・リニューアル。

異世界、ラブコメ、ファンタジー、ホラー、グルメ、日常系4コマなど、200作品以上の豊富なラインナップが毎日更新で楽しめます。

毎日お得に楽しめる新機能

無料会員登録をすることで、よりお得に作品を楽しめる新機能が追加されました。

ミッション達成や毎日引ける「すぐ無料ガチャ」で1話分を無料で読める「すぐ無料チケット」がもらえるほか、23時間待つと1話分が無料になる「待てば無料」機能も搭載。

さらに、会員になると人気作の最新2話が無料で読めるようになります。

「竹コミ！」のオープンを記念し、竹書房の人気作品が無料で読めるキャンペーンが順次開催されます。

『メイドインアビス』『魔法少女にあこがれて』『うちの会社の小さい先輩の話』『ポプテピピック』など、話題の作品が対象です。

無料会員登録をすると、さらに無料話数が増えるお得なキャンペーンとなっています。

10月の新連載ラインナップ

「竹コミ！」では、注目の新連載が続々と登場します。

『捨てられた第四王女は母国には戻らない』

連載開始日：2025年10月20日(月)

家族から邪魔者扱いされ森に捨てられた王女ミーリルが、隣国の辺境伯家に拾われて始まる物語です。

『破滅ルートを目指して完璧な悪役令嬢になってみせますっ！〜推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます〜』

連載開始日：2025年10月21日(火)

恋愛小説の悪役令嬢に転生した主人公が、推しのヒロインのハッピーエンドのために奮闘する物語です。

『小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記』

連載開始日：2025年10月27日(月)

辺境の地で育った少年カナリアが、相棒の騎鳥チロロとともに王都でのスローライフを目指す“可愛い”探しの旅を描きます。

『横浜怪談』

連載開始日：2025年10月30日(木)

横浜の発展と繁栄の陰に隠された因縁を解く、ご当地怪談のコミカライズ作品です。

『滋賀怪談 近江奇譚』

連載開始日：2025年10月30日(木)

滋賀県出身の講談師が蒐集した、歴史ある滋賀の怪談奇譚をコミカライズした作品です。

人気作品から注目の新作まで、竹書房のWEBコミックがより読みやすく、お得に楽しめるようになった「竹コミ！」。

毎日の楽しみがさらに増える、見逃せない新サービスです。

株式会社竹書房の新WEBコミックサイト「竹コミ！」の紹介でした。

