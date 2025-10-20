パソコンが重ければ弁当が安くなる！？ 東京駅に斬新すぎる「駅弁屋さん」が出現！
通勤や出張中、パソコンが入った重いバッグが肩に食い込む。目的地について仕事を始める前には、もう疲れている…
そんな、ビジネスパーソンの「パソコン重たすぎ問題」を「お得」に変えるユニークなイベントが期間限定で開催されます。
10月29〜31日、東京駅のイベントスペースで展開される「＃パソコンで買える駅弁屋さん」。ここでは自分のパソコンの重さによって駅弁の割引額が変わる仕組みになっているそう。
世界最軽量（※）のノートパソコン「FMV Note U（UX-K3）」を開発・製造・販売する富士通クライアントコンピューティング（FCCL）が仕掛けたこのイベント。日々重たいパソコンを持ち歩き、肩こりや疲労と戦うビジネスパーソンに向けた、なんとも粋な取り組みなんです。
会場はJR東日本東京駅構内地下1階 改札内 グランスタ東京 イベントスペース(スクエア ゼロ)。駅弁屋らしからぬ巨大な計測パネルが中央に据えられ、外観からしてインパクト大です。
この「＃パソコンで買える駅弁屋さん」で弁当を購入するには、まず、自分のパソコンを秤で測定します。
FMV Note Uの重さ634gと持参したPCの重さの差分が、そのまま割引額に。販売価格1,000円（税込）のオリジナル弁当からクーポン分値引きした金額で購入することができます（最大700円引）。
たとえば、持参したパソコンが1325gなら「1325-634」で、691円の割引になるという仕組みです！
発行されるのは領収書ならぬクーポン券「領重証」。それを受け取って会計に向かいます。
普段はストレスでしかなかったパソコンの重さが、まさかの「価値」へと変わる。重ければ重いほど得をする逆転の発想に、思わずニヤリとしてしまいます。
ちなみに、購入できる弁当にも面白い仕掛けが。
その名も「FMVentoU（エフエムヴェントウ）」で、重さは「FMV Note U」と同じ約634g。“食べられるパソコン"というコンセプトで、ふたを開けると、「パソコンの重さに関する実態調査」の結果が具材で表現されているという徹底ぶりです。
会場では、この弁当を手にし、自分のパソコンとの違いを実感しながら、FMV Note Uの軽さを体感できます。
「“働く人の味方”として、パソコンの軽さがもたらす価値を提案したい」。そんな思いからFCCLが展開した今回のイベント。背景には、多くのビジネスパーソンが抱える切実な悩みがありました。
同社が実施した実態調査（※）では、全体の約90％が「通勤・移動中のカバンが重い」と回答。さらに、その主な要因として「パソコン」を挙げた人が約64％に上りました。
さらに3人に2人が「荷物が軽ければ仕事効率が上がる」と回答しており、荷物の重さが、知らず知らずのうちに生産性を低下させている可能性も浮上しました。
そんな「パソコンの重さ問題」に悩むビジネスパーソンに向けて開発されたのが、「FMV Note U (UX-K3)」です。
重さわずか約634gという圧倒的な軽さを実現した14.0型ワイド液晶搭載ノートパソコンで、素材選びからバッテリー、SSD、細かな部品に至るまで徹底的に軽量化されています。付属のACアダプタもType-Cケーブル込みで約151gと軽量で、本体と合わせて総重量が800g未満。通勤や出張を「少しでも楽にしたい」と考えているビジネスパーソンに最適です。
プロセッサーには最新世代の「インテル®Core™ Ultra 7 プロセッサー 255U」を搭載。従来モデルより処理速度とグラフィックス性能が大幅に向上しており、画像編集や動画制作、複数作業を同時に行うマルチタスクもスムーズにこなせます。
約634gという驚きの軽さを実現しつつ、ビジネスユースに十分な性能を搭載。快適な通勤や出張を支える頼もしい仕事の相棒として選んでみてはいかがでしょうか？
普段はできれば持ち歩きたくない重たいパソコン。それが、ちょっとお得なランチ体験に変わる――。
遊び心たっぷりのこのイベントは、パソコンの重さ問題から解放されるきっかけになるかも。東京駅に立ち寄る機会があれば、ぜひ体験してみてください。
―― 「FMV Note U（UX-K3）」の詳細はこちら
※14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2025年9月2日時点FCCL調べ
「重さ」が「割引」に変わる！ 前代未聞の弁当購入体験
背景にあるのは9割が抱える「カバンの重さ問題」
※【概要】調査期間：2025年8月22日〜2025年8月29日／調査方法：インターネット調査／調査対象：124名／調査元： 富士通クライアントコンピューティング株式会社
世界最軽量「FMV Note U (UX-K3)」が働き方を変える
＃パソコンで買える駅弁屋さん イベント概要
開催場所：JR東日本東京駅構内地下1階 改札内 グランスタ東京 イベントスペース(スクエア ゼロ)
販売期間：2025年10月29日（水）〜2025年10月31日（金）
営業時間：11：00〜19：00
販売価格：1,000円（税込）
※割引適用で販売価格から最大700円引
※支払いはキャッシュレスのみ
※パソコン持参必須。対象はノートパソコンのみ、タブレット不可。（キーボード着脱式のノートパソコンはOK）
※パソコン1台につきお弁当1個まで割引可能
―― 「FMV Note U（UX-K3）」の詳細はこちら
[PR企画：富士通クライアントコンピューティング株式会社 × ライブドアニュース]