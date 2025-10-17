穏やかな老後を過ごしていた70代の田中さん夫婦（仮名）。しかし、40代の一人息子がリストラされ、離婚を機に実家へ戻ってきました。失業手当の受給が終わっても再就職が決まらず、生活費や車の買い替えまで親が負担。息子を見捨てられない気持ちと、減り続ける老後資金――。家族再同居の現実と、“支援の線引き”に苦悩する高齢夫婦の姿を、FPの三原由紀氏がお伝えします。

千葉県内の住宅街に暮らす田中一夫さん（75歳）と妻の洋子さん（74歳）。夫婦で月25万円の年金収入に加え、老後資金は2,800万円ありました。

「私たちも、もう70代半ば。年に2回の旅行とガーデニングを楽しみながら、無理のない暮らしを」と話していた矢先、息子の“帰還”が静かな日常を揺るがしました。

一人息子の正志さん（45歳）からの電話は突然のことでした。

「ちょっと実家に帰らせてもらえないだろうか……」

中堅メーカーで管理職として20年勤めていた正志さんは、業務縮小による早期退職募集の対象となり、「実質リストラだった」といいます。収入の減少と将来への不安が重なり、家庭生活にも影響が出始めました。最終的に話し合いの末、妻と離婚という選択をしたといいます。

退職金の多くは住宅ローンの残債返済に消え、離婚時には妻子がその家に住み続ける形となりました。本来はローンを残したまま妻が引き継ぐケースが多いものの、「娘にだけは住む場所を残したい」との思いから、自ら清算したといいます。その結果、預金もほとんど残らなかったそうです。また、元妻が娘（10歳）の親権を持ち、正志さんには月3万円の養育費支払い義務が残りました。

「家庭を持って安心していたのに、そんなことになっていたなんて。そんな事情を聞いたら放ってはおけませんし、“少しの間だけ”っていうから、部屋を片づけて迎えたんです」と洋子さん。しかしその“少し”が、気づけばもう1年になるといいます。

失業給付が尽きても働かず――「親心」が膨らませた支出

最初の3ヵ月は、正志さんも求人を探していました。しかし40代後半の管理職経験者を求める企業は想像以上に少なく、提示される年収は前職の半分以下。失業給付が切れるころには「資格を取ってから再就職する」といい出し通信講座を申し込みましたが、勉強は進まず、家で過ごす時間が増えました。

「朝10時に起きて、昼前にやっとリビングに降りてくる……」と洋子さんは疲れた声でいいます。

月3万円の養育費は正志さん自身の失業給付から支払っていましたが、給付終了後は完全な無収入。そんな正志さんを親として見捨てられず、支援が続きました。また、3人分になった食費と光熱費で月6万円前後の負担が増えるなど、家計への影響は想像以上。年金25万円ではまかないきれず、定期預金を解約する日々が始まりました。

さらに、思わぬ出費も重なります。一夫さんはそろそろ免許返納を考えていましたが、正志さんの再就職活動や洋子さんの通院送迎のため、「もう古いし、これを機に」と車を買い替えたのです。しかも、息子が使うならと、安全性能の高い新車を選択し、結果的に250万円の出費に。「息子のため」という気持ちが、財布の紐を緩めたといいます。

ペットの支援費も続きました。離婚した際、家族で可愛がっていたトイプードルを元妻と娘のもとに残した正志さんでしたが、月1回の面会時に『せめて犬の世話費用くらいは』と、フード代やトリミング代を現金で手渡し、娘への差し入れも欠かしません。こうした出費が月2万円近くになっていました。

「あの子なりに頑張っているから」と一夫さんは言いますが、洋子さんは「その優しさが、息子の自立を遅らせているのでは......」と胸の内でつぶやいたといいます。

このほか、正志さんを励ますための旅行や家電購入も重なり、1年で取り崩した貯蓄は約500万円。「まさかこんなに減るとは......」と、洋子さんは通帳を見つめてため息を漏らします。

増える“親の支援”――リストラ40代を抱える高齢世帯の現実

東京商工リサーチの調査（※）によると、2025年上半期の早期・希望退職者は前年の約2倍に増加。また、45歳以上の社員が半数を超える企業は全体の6割にのぼり、中高年層の再就職難が深刻化しています。そのため、正志さんのような「リストラ→離婚→実家帰還」という“負のスパイラル”にはまることは、いまや珍しい話ではありません。

総務省の家計調査によると、無職の高齢夫婦世帯の平均支出は月26万円前後。年金だけでは赤字が続くなか、同居家族の生活費や特別支出を負担すれば、貯蓄は急速に減少します。

田中さん夫妻の場合、約500万円の貯蓄を取り崩しました。車の買い替えといった一時的な支出を含むとはいえ、このペースが続けば老後資金は数年で大幅に減少します。

「息子に罪はない」という親心は自然ですが、老後資金は一度崩すと戻りません。医療・介護費を考えると、子への援助は老後破綻リスクを高めます。

支援の「線引き」を――家族の自立を促すためにできること

子どもへの援助をやめるのは辛い決断ですが、“共倒れ”を防ぐためには支援の範囲を明確にすることが欠かせません。田中さんの場合、まずは、息子さんにかかる費用を「見える化」し、支援額の上限を決めることです。項目ごとに整理すれば、「どこを削るか」が明確になります。

支援の範囲は、たとえば以下のように具体的に決め、さらに書面に残すことも重要です。

・食費・光熱費は親負担

・通信費・交際費は本人負担

・養育費は本人が確保

・支援期限は1年以内

再就職は、正社員にこだわらず「まず収入を得る」ことを優先したいところです。ハローワークの再就職支援やミドル向け求人を活用すれば、月10万円でも家計の負担は大きく減ります。

また、親自身の家計も見直しが必要です。現在の貯蓄2,300万円のうち、医療・介護費用として1,000万円は「絶対に崩さない資金」として確保することが望ましいです。

親の愛情は無限でも、老後資金は有限です。息子の自立を促すことは冷たいことではなく、双方の生活を守るための“現実的な選択”です。「支援の線引き」は、家族の未来を守るための第一歩なのです。

そのあと、田中さん夫妻は、正志さんを交えて家族会議を開いたといいます。支援の範囲と期限を明確にした結果、正志さんは地元の同級生の紹介で、派遣社員として働き始めました。当初は1年契約ながらも、月30万円の収入を得られる職場で、生活の再建に向けて新たな一歩を踏み出しています。

「やっと息子の笑顔が戻ってきた気がします」と洋子さんは安堵の表情を見せました。小さな一歩ですが、家族それぞれの未来に、希望の光が差し始めています。

※東京商工リサーチ『2025年「早期・希望退職」「役職定年」に関するアンケート調査』

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201568_1527.html

三原 由紀

プレ定年専門FP®