10月15日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】別シーンでの2ショットや、佐野のソロ写真も公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、桜田ひよりとダブル主演を務めるドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）のオフショットを複数公開。

写真は、ドレス姿の桜田と佐野が車内で笑顔を見せている姿や、カジュアルな装いで車のトランク部分に並んで座った2ショット、真剣な表情をした佐野の横顔など、撮影現場の雰囲気が伝わるものとなっている。

この投稿に対し、ファンからは、「めちゃくちゃお似合いな2人」「笑顔、愛おしすぎる」「可愛すぎてやばば」「最高」「雰囲気エモくて好き」「仲良さそうでいいな〜」「楽しそうに撮影してるの伝わってくる」などの反響があった。

今回触れていたドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田）と前科モノの青年・林田大介（佐野）が、誘拐事件をキッカケに日本中が注目する逃亡劇を繰り広げる、完全オリジナル脚本のノンストップヒューマンサスペンス。

佐野が演じる林田は、金髪にピアスといった粗暴さの感じられる風貌で、貧しい環境で育ち特殊詐欺に関与してしまった過去を持つ。これまで“内向的な役が多かった”という佐野の新たな一面にも注目が集まっている。

