AI解説者が語る！Googleの高性能動画生成AIモデル『Veo3.1』「1分以上の動画を作れて自然な会話や効果音もバッチリ」
【Veo3.1登場！】無料で使えるGoogleの高性能動画生成AIモデル！ ～声や効果音の付いた高画質動画を作れる～と題された動画で、ミライ氏が登場。動画内では、Googleが10月15日に公開した動画生成AIモデルの最新版『Veo 3.1』について、性能の進化や利用方法を詳しく解説した。
ミライ氏は冒頭、Veo 3.1は以前のモデルと比較して「音声と映像の品質が大きく向上し、自然な会話や効果音などをうまく生成できるようになりました」とその実力を強調した。
GoogleのVeo 3.1は、テキストや画像から音のついた高品質な動画を自動生成できるAIモデル。ミライ氏によれば、今回のバージョンアップで「プロンプトへの忠実度が上がり、音声と映像の品質も向上して、複数のシーンにわたって登場人物の一貫性も保たれる」と、より自然で映画的な映像制作が可能になったという。
また、Google公式のAI映像制作ツール『Flow』と組み合わせることで、「複数の画像を自然に繋いだり、生成した動画を1分以上の長尺動画に延長できる」など、AI動画制作の幅が広がった点も紹介。「画像から動画を作る際に、最初と最後の画像を指定すれば、その間の自然なつなぎ映像を自動生成する」と解説した。
Veo3.1はGoogleのAIチャットツール『Gemini』や、AI映像制作ツール『Flow』で利用可能。「Flowなら無料プランでも月100クレジット分が使える」と、気軽に試せることも利点として挙げた。API版も提供されており、開発者やビジネス用途にも幅広く活用できるという。
動画の最後には、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。
