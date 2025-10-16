【こりゃスゴい】14インチの大画面モデルながら、約1キロで頑丈とは。さすがの「Let′s Note FC」をレビューします！
人気動画クリエイターでIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【こりゃスゴい】14インチの大画面モデルながら、約1キロで頑丈とは。さすがの『Let's Note FC』をレビューします！」と題し、レッツノートFCの新モデルを徹底的にレビューした。動画冒頭で戸田氏は「レッツノートの王様が出てきました。14インチのですね、新モデルFC、詳しくレビューしていきたいと思います。めっちゃ欲しいです」と高揚気味に語り、期待感を隠さなかった。
今回手にしたのは、シリーズ最大サイズとなる14型の新モデル。にもかかわらず、実測で約1キロという圧倒的な軽さを誇ることに着目。「14インチでも1kgちょいですから、めっちゃ軽いですね」と驚きを口にした一方で、歴代モデル同様の“ボンネット構造”により耐久性も申し分ない点を強調。「軽いだけではなくて、強いのが特徴なんです。レッツノートというだけで安心して使える」と語る。
続いて、拡張性や端子、ディスプレイ・ベンチマーク性能・キーボード・バッテリーの実用面にも詳細にコメント。「メモリー32GB、SSD1TB、Core Ultra 7の構成で驚異的なパフォーマンス。文句なしだと思います」「バッテリー駆動はアイドル時で26.1時間、動画再生でも11.5時間。しかも30分で46%急速充電可能」と実用面の充実ぶりを力説した。
またノートPCとしては最高峰の堅牢性に裏打ちされた高価格についても言及。「最も安心・安全なノートパソコンであることは疑う余地がない。ただ、お財布から出ていくお金の金額としてやっぱり厳しいかな」「3、4年に1回しか買えません。高すぎてですね。でもその魅力があるのは間違いない」とユーザー目線で本音を明かす。
惜しい点としては「コパイロットプラスPCじゃないこと」「ライバルと比べるとかなり高いこと」を挙げつつも、「僕が買うなら上位モデルで長く使いたいなと思いますね。毎日ヘビーに使い倒してこれでもかというぐらい使って元が取れるという方、もしくは法人での購入なら良い」と推奨した。
動画の締めくくりには「本当に仕事で使うなら超おすすめであることは間違いありません。僕の点数評価は80点となります。個人的には90点以上付けたいくらい欲しいんです」と総括し、「レッツノートFCの新モデル、14型に注目してほしい」と熱く語る場面が印象的だった。
