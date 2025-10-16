フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」で、TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』が毎週木曜日1:15よりフジテレビ「B8station」にて放送中。

本作は、中国の動画配信サイト・bilibiliで、昨年2月に配信を開始し、総再生数1億回以上を記録した、大人気アニメの日本語吹き替え版。

ある日、さえないサラリーマンである主人公のペイ・チェン(CV.小野賢章)は、深夜残業中に突然スマホが光り、大学時代へタイムリープ。そこで「リッチェスト」(CV.福山潤)と名乗る謎のキャラクターが現れ、チェンに資金を提供し、"金持ちになるチャンス"を与えると提案するところからスタートする物語だ。

今作に出演する小野賢章、岡本信彦にインタビュー。「もしも2人でゲームを作るなら？」など本作にちなんだ話を聞いた。

ペイ・チェン(CV.小野賢章)とマー・ヤン(CV.岡本信彦) © bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉

――企画や脚本を知った時の感想を教えてください

小野「世界観、設定がすごく斬新だなと思いました。普通は売り上げを上げて、どんどんそれが伸びていって、会社が大きくなっていく...みたいなことだと思うんですけど、それとは逆で損すれば損するほど自分が儲かるみたいな。損させていくために何をしていくかが作品のベースになっているので、新しいなと思いましたね。あともともと中国アニメというのもあって、日本のアニメとは尺が異なり、ちょっと短いんです。なので、その中にぎゅっと詰め込まれている感じも印象的でした」

岡本「本当に賢章くんも仰っていた通り、僕は触れたことがないジャンルで斬新だなって思いました。ただ、最初の企画説明で"なろう系に近いです"という説明をディレクターさんから受けまして、ペイ・チェンが作った会社がどんどん強くなっていく気持ち良さがあるなと思いました。ペイ・チェンって社長っぽさみたいなところもありつつ、雑な部分も結構あって、この雑にした設定をみんなが固めていくっていうスタイル、みんながサポートして頑張っていっちゃうから成功したみたいな絆感は謎にすれ違っていて、おもしろいですね。全員前向きで、なぜかペイ・チェンだけが不幸を被ってるみたいな構図が良いのか悪いのかわからないおもしろさがあって、好きな設定だなって思いました」

――それぞれ演じるキャラクターについて教えてください

小野「ペイ・チェンはとにかくしゃべりまくりで、表情がコロコロ変わる、この設定に合っているキャラクターです。破産というか、失敗するために行動していくのが向いている...という言い方であってるのかな？そういうキャラクターだなって思います。すごくだらしないところもあるのですが、みんなが社長のためにと、会社のために頑張るようなムーブが自然とできちゃっている。そういう魅力のある男ですね」

岡本「マー・ヤンはあんまり物事を考えず、ちょっと天然な一面があります。しかも、ゲーム好きなのにゲームも下手。でも悪意とかなくて、明るくて。会話をする分には、楽しい人というイメージなのですが、ペイ・チェンからしたら破産するという目的の中では、最高の原石のような存在だと思います」

――演じていて気持ちよかった、おもしろかったシーンは？

岡本「結構叫んだりするんですよ。"ギャー！"とか"なんでだー！"って。そこはもうセリフを叩き込む、みたいなスポーツに似た感覚がありました」

小野「声に出してるセリフと、モノローグのセリフが交互に来たりするんですけど、それを一気にバーッとまめずに言えたときの快感はすごいですね。プロだなって(笑)」

岡本「(笑)。再認識」

小野「自己肯定感が、プロだ...！」

――作品にちなんで、おふたりで協力してゲームを作るなら？どんなゲームを作りますか？

小野「ゲーム作れるのかなぁ(笑)」

岡本「めっちゃムズイよね。賢章くんはFPSとか得意だからやってほしいけど、めっちゃムズイじゃん。僕、ボードゲームを作ったことはあるんですよ。でも、あれはアナログだからなー。いくらぐらいお金かかるんだろう」

小野「そうですね...」

岡本「どういう系統のゲームが良い？」

小野「シンプルな方が良い気がします(笑)」

岡本「銃は撃たない？」

小野「撃たないです。ターゲットを子どもにします。飛行機かなにかに乗って撃ち合うゲームとか」

岡本「そういうの楽しいもんね。昔パソコンとか携帯でやっていた気がする」

小野「それと、破産富豪みたいに10円とかの価格設定にして...お小遣いで買ってもらえたら嬉しいなと思います！」

岡本「優しい(笑)」

小野「放課後に流行らせてもらって。クラスで誰が1位かっていうのをつける機能も」

岡本「ちっちゃい中でね。Bluetooth対戦が良いね。ネットがなくてもできますみたいな」

――最後に改めて読者の皆さんに見どころを教えてください

小野「サクセスストーリーかつ物語自体は、すごくスピーディーに進んでいくのでとても観やすいと思います。何が起こっているかっていうのも、すごく分かりやすいですし。ペイ・チェンを中心に、会社が成長していくところにおもしろさを感じていただけたら嬉しいです。ペイ・チェンが意図していない方向に進んでいくんだけど、それが端から見ていると成功に見えるので、すごくおもしろいんですよね。ペイ・チェンは、この状況をどうしていくのかっていうのが個人的に楽しみなポイントです」

岡本「成功者としての駆け上がっていく楽しさと、ペイ・チェンを取り巻く環境が変わっていって、個性豊かなキャラクターも増えていきます。その比例していく感じが楽しみになるなと思っています。あとは個人的に、今後どんなゲームを戦略として考えて、破産しようとするのかっていうアイディアもおもしろいなと思っているので、ぜひ注目を！それからマー・ヤンは、全然ダメだと思うのですが、片隅にいる一番のラッキーボーイみたいな感じで、ある意味愛嬌とか、かわいらしさみたいなものがあるので、ぜひみなさんに見てもらえたらなと思います」

取材・文・撮影＝於ありさ

放送情報

TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』

2025年10月1日よりフジテレビ「B8station」にて毎週(木)1:15〜放送

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ