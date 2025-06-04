いつも元気ハツラツでバイタリティにあふれた男性ばかりがモテるわけではありません。女性の中には、残業や休日出勤、夜勤、肉体労働などのハードワークでグダグダになった男性にこそ魅力を感じる人もいるようです。そこで今回は10代から30代の女性269名に聞いたアンケート結果を参考に「女性が『仕事でヘトヘトに疲れた男』にグッとくる理由９パターン」をご紹介します。【１】疲れている時ほど甘えてきてくれるから「肩に寄りか