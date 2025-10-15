結婚する時やコロナ禍に、あえてお金を全使いする銀シャリ鰻。「不安がないと幸せはない」
満たされているはずなのに幸せを感じることができない男・おいでやす小田さん。さまざまな芸人に「幸せ」について聞きまくるYouTubeの人気企画が、『幸せってなんですか? おいでやす小田と14人の芸人が本気で考えてみた』のタイトルで待望の書籍化！
【写真】おいでやす小田さんと「幸せ」をテーマに対談
本記事はこちらの書籍から一部抜粋・編集してご紹介。今回は銀シャリ鰻さんとの対談から。幸せを感じるために行っていることとは？
■一番底につくと、あがるしかない！
小田：「幸せな芸人」として鰻の名前が挙がりまして。ジョイマンの池谷くんから。
鰻：僕もそれチラッと耳にして、YouTube見ました。池谷、同期なんですよ。
小田：鰻に話したら「うれしいっすわ、出させてくださいよ！」ってなるのかと思ったら、なんか不満そうな、ずっと奥歯に物が詰まったような……。
鰻：小田さんがこういう企画やってるのは聞いてたんです。「幸せな芸人」で自分の名前出たらうれしいなと思ってたんですよ。
小田：そやろ。
鰻：で、いざ池谷の動画を見たら、あんまうれしくなかった。
小田：俺がその話をした時、鰻の第一声が「えらい舐められたもんですわ」。
鰻：ははは！
小田：何をどう受け取ったらそうなるん(笑)？
鰻：これね、小田さんがよくない。
小田：なんでよ？
鰻：人の幸せをね、他人が決めたらダメです。
小田：ははは！ちゃうやん。別に決めてへんやん。幸せかどうか、俺は断定してへんよ。何が気に入らんの？
鰻：たぶんね、幸せって人それぞれなんですよ。
小田：それはそう。人と比べたらあかん。それが、どう捻じ曲がったら「舐められたもんですわ」につながんの？
鰻：それは、小田さんが思ってるような「舐められたもんですわ」じゃないですよ、きっと。
小田：まあまあ、とりあえず聞くわ。
鰻：まず「幸せとは」からいきますよ。たぶんこれやと僕が思うのは「上がり幅」。
小田：おー！もう辿り着いてんねん、そこは。
鰻：「上がり幅」と、どこに「軸」を置くか。
小田：何？軸って。
鰻：何が幸せで何が不幸かの軸をどこに置くかで全然違う。
小田：下に軸を置けば置くほど幸せを感じやすいってこと？
鰻：そういう人はずっと幸せです。「ご飯を食べられたら幸せ」とか。
小田：はいはいはい。
鰻：ただ、みんな人間なんで。人間って慣れるんで。慣れると軸が上がってきよる。だから「軸をいかに下げるか」って話にもなってくる。
小田：それで言うとな。たまに雨の日、ベッドで寝ながら外でびしょ濡れで倒れてる自分を想像する。「家があってベッドがあって、なんて幸せなんや」って思うことがある。
鰻：いいじゃないですか！めっちゃ下げてる。
小田：その感覚があるのに、幸せを見失う時が多々ある。
鰻：じゃあ、軸を調整する何かしらを買うてきたほうがいいです。
小田：それ、そんな簡単に買えんの(笑)？ほんなら鰻はそんなふうに思いながら生きてるんや。
鰻：そうやって生きようとしてるんですけど、これがまたムズい。「慣れ」がめちゃめちゃ厄介。小田さんは雨でしたけど、僕やったらお金を「全使い」する時あるんですよ。
小田：鰻、結婚してるやんか。
鰻：結婚する時も、お金全部なくしましたし。結婚資金も借金やったんですけど、借金を味わうとちょっとお金もらえるとめっちゃうれしい。
小田：はいはい。
鰻：そういう状態にちょくちょくしてる。家買うたり。コロナの最中の「この先どうなんねん」の時に家買うた。最高潮の不安です。
小田：ちょっと待ってくれや。あかんがな。
鰻：ゾクゾクしましたよ。
小田：お前、やばい考え方してるやん！
鰻：一番底つくと、上がるしかない。「不安」がないと「幸せ」はないんです。
小田：その瞬間はいいけど、トータルだと幸せじゃないんじゃないの？
鰻：えっとね……「幸せって瞬間」なんやと思います。
小田：あー、そういうこと。
鰻：幸せを保ち続けるのはめちゃくちゃ難しいから。
小田：その理論で言うと、毎月の給料日はめちゃくちゃ幸せで、残りの29日が不幸せな気がする。
鰻：それを分割していけたらいいなとは思ってます。
■不安は幸せを感じるためのチャンス
小田：あえて不安なところに身を置いてんの？
鰻：あえて置く時もありますし、自然と不安になる時もあります。「財布なくした」ってなったらショックですけど、ある意味ラッキー。
小田：……まあ、わからんでもない。
鰻：これが原点。お腹減った時の普通の飯、めっちゃうまいのと一緒。
小田：財布とか携帯なくしたってなって、出てきた時の喜びなんか……生きてるだけで幸せ。下痢で大便我慢してる時は、出しただけでとんでもない幸せ。
鰻：それを味わいたいがために、極限までうんこ我慢したことありますもん。
小田：はははは！俺が聞きたいのそんな話じゃない！
鰻：でも、こういうことなんですって、幸せって。ギリギリまで追い込んだらいいんです。僕、趣味が全部そんな感じですもん。原付ですごい遠いところまで行くとか。自分を追い込んだ時の飯、あと風呂、めちゃくちゃいい。
小田：ドM気質なん？
鰻：今現在もそうですよ。セスナの免許、960万円ですもん。
小田：え？
鰻：セスナの免許取りに行ってるんですけど。960万なくなる。
小田：免許取るだけで？セスナの機体は別やろ？
鰻：別です。レンタルだったら一回10万円以下でいけます。漫才の営業それで行きたい。
小田：大赤字やん。
鰻：大赤字ですけど、絶対幸せなんで。その瞬間が。
小田：すごい。ギャンブル気質やなぁ。
鰻：ギャンブル好きで、今はやめてますね。ギャンブルも、ご飯食べられてへん時期のギャンブルが一番おもしろかった！
小田：そうやろな。
鰻：当たった時にガッツポーズしたことあります？周り気にしてない瞬間。
小田：うわー！鰻は特殊やな。ニュータイプ。
鰻：ニュータイプですか？共感の嵐かと思ってました。
おいでやす小田さんが「幸せ」を感じられる日は訪れるのか？今後の対談もお楽しみに！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
