¡ÖÀ¤³¦°ìÄ¹¤¤Ì¾Á°¡×¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿Ç§Äê¡¡£²Àé¸ìÄ¶¤Ç¹½À®¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¤ËÌó£²£°Ê¬
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÀ¤³¦°ìÄ¹¤¤Ì¾Á°¡×¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÃ»½ÌÌ¾¤Ï¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¡Ê£¶£°¡Ë¡£¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ÏÁ´£²£²£µ£³¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤Ë£²£°Ê¬¤òÍ×¤¹¤ë¡£
£±£¹£¹£±Ç¯¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¬»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Ï¿²»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ÎÏ¿²»¤¬Î®¤ì¡¢¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾·ÂÔµÒ¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë²ñ¾ì¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥®¥Í¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥³¡¼¥º¤Ï£¹£²Ç¯¤Ë¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤òÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤ÀöÎéÌ¾¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÊ¬Îà¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢À¤³¦°ìÄ¹¤¤¸Ä¿ÍÌ¾¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£
£¶£µÇ¯¤ÎÃÂÀ¸»þ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥º¡£¤·¤«¤·À¤³¦Ãæ¤Î¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤ä¾ì½ê¤ä½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î»ÔÌ±¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë½»¤à¡££Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¤³¦°ìÂ®¤¤ÃËÀ¡¢À¤³¦°ìÇØ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¡¢À¤³¦°ì¶¯¤¤ÃËÀ¡£À¤³¦°ìÈ±¤¬Ä¹¤¤¿Í¡¢À¤³¦°ìÄÞ¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ë¶ÃÃ²¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤â¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬µÏ¿¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤òºî¤ê½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Íâ·î£±¥«·î¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ò·è¤á¡¢¥¿¥¤¥Ô¥¹¥È¤Ë£´£°£°¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥É¥ë¤òÊ§¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñÌÌ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤ä¸Å¤¤±Ñ¸ì¤ÎÌ¾Á°¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¿Þ½ñ´Û¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾ÉÕ¤±ËÜ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÀè½»Ì±¥Þ¥ª¥ê¤Î¼½ñ¤Ê¤É¡£¼«¿È¤Ï¥Þ¥ª¥êÊ¸²½¤ÈÌµ´Ø·¸¤À¤¬¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¿Í¤¿¤Á¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â±Ñ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥Ä¥Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤ä¡¢Í§¿Í¤¬´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥â¥¢¤ÎÌ¾Á°¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¾Á°»°¤Ä¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÌ¾Á°Æó¤Ä¤â»È¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï£Á¤«¤é£Ú¤Þ¤Ç£²£°£°£°°Ê¾å¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ø£Á£Ú£²£°£°£°¡Ù¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥¤¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ÏÁ´Éô¤Ç£¶¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ó¡¢¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤Ï½¤Àµ¤¬º¤Æñ¤ÊÂÇ¤Á´Ö°ã¤¨¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£¹£¹£°Ç¯¤ËÀµ¼°¤ËÌ¾Á°¤ÎÊÑ¹¹¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÃÏºÛ¤Ï¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¤Î¿½ÀÁ¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤ÇÅÐµ½ê¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÅÐµ½ê¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ë¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¹âºÛ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¡£¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÎÊÑ¹¹¤òµÑ²¼¤Ç¤¤ëË¡Åªº¬µò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
£²Ç¯¸å¤Î£±£¹£¹£²Ç¯£³·î¡¢¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ï£²£³£±£°¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÀöÎéÌ¾¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬Àè·î¡¢¿ô¤¨Ä¾¤·¤¿·ë²Ì£²£²£µ£³¸ì¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇÄ¹¤Î¸Ä¿ÍÌ¾¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¢¥í¥ó¡¦¥¢¥í¥¤¡¦¥ï¥È¥¥ó¥º¡×¤ÎÃ»½ÌÌ¾¤ò»È¤¤¡¢½ðÌ¾¤Ë¤ÏÂè£µÀ¤Âå¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥ï¥È¥¥ó¥º£Ö¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï£·¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ó¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï£¶¥Ú¡¼¥¸ÄÉ²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¹¹Ô¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥ï¥È¥¥ó¥º¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤òÇ§¤á¤¿¹âºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ÆË¡Î§¤ò²þÀµ¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ê¸»ú¤äµ¹æ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ£·£°Ê¸»ú¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¾Á°¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£